МИНИСТЕРСТВУ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ ПОРУЧЕНО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПРИЗНАКОВ НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПЕРЕДАВАТЬ МАТЕРИАЛЫ В МВД

Министерству по налогам и сборам поручено при обнаружении признаков налоговых преступлений осуществлять передачу материалов по таким налогоплательщикам в МВД РА, а также ежеквартально представлять список налогоплательщиков, материалы по которым были переданы в МВД.

Министерству внутренних дел поручается ежеквартально представлять сведения о реализации представленных министерством по налогам и сборам материалов о налогоплательщиках, в деятельности которых обнаружены признаки налоговых преступлений.

Контроль за исполнением распоряжения возлагается на вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба.