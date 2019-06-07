СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ
Сухум. 18 июня 2019. Абхазия-Информ. Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба создана межведомственная комиссия по координации действий при проведении контрольных мероприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере производства и реализации подакцизных товаров.
Комиссии поручено в срок до 30 сентября 2019 г. обеспечить проведение комплексных мероприятий в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также еженедельно представлять в Кабинет Министров отчет о результатах проверок.
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