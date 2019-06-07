СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО КООРДИНАЦИИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ПОДАКЦИЗНЫХ ТОВАРОВ

Сухум. 18 июня 2019. Абхазия-Информ . Распоряжением премьер-министра Валерия Бганба создана межведомственная комиссия по координации действий при проведении контрольных мероприятий на предмет соблюдения законодательства в сфере производства и реализации подакцизных товаров.

В комиссию, возглавляемую вице-премьером, министром финансов Джансухом Нанба, входят министр внутренних дел Гарри Аршба, министр по налогам и сборам Даур Курмазия, председатель Государственного таможенного Комитета Беслан Цвинария, председатель Государственного комитета по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарик Саманба, начальник Государственной миграционной службы Алексей Аджинджал, начальник контрольно-ревизионного управления Минфина С. Морохия.

Комиссии поручено в срок до 30 сентября 2019 г. обеспечить проведение комплексных мероприятий в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих производство и реализацию подакцизных товаров, а также еженедельно представлять в Кабинет Министров отчет о результатах проверок.