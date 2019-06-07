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Абхазия Информ

«АБХАЗСВЯЗИ» РЕКОМЕНДОВАЛИ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, РАЗРАБОТАВ И УТВЕРДИВ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНУЮ СТРУКТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ

Новости Среда, 19 июня 2019 16:24
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«АБХАЗСВЯЗИ» РЕКОМЕНДОВАЛИ ОПТИМИЗИРОВАТЬ ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ, РАЗРАБОТАВ И УТВЕРДИВ МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНУЮ СТРУКТУРУ ОРГАНИЗАЦИИ

Сухум. 19 июня 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба провёл встречу с членами межведомственной комиссии по проверке хозяйственной деятельности РУП «Абхазсвязь».

Во встрече участвовали представители Минэкономики, Минфина, Госуправления связи и массовых коммуникаций, Аппарата Кабинета Министров, а также представители предприятия «Абхазсвязь».

Председатель комиссии, заместитель министра экономики Заур Гулиа сообщил главе правительства о проделанной работе, подчеркнув, что участниками комиссии был проведён тщательный анализ документации РУП, составлены акты выездных проверок Контрольно-ревизионного управления Минфина и др.

По результатам проверки хозяйственной деятельности «Абхазсвязи» участники комиссии предложили ряд мер для улучшения качества финансового управления предприятием и повышения эффективности его деятельности.

В реестре предложенных комиссией мероприятий значатся расширение перечня услуг, предоставляемых предприятием, повышение уровня юридического сопровождения деятельности РУП «Абхазсвязь», усиление деятельности РУП в области контроля за финансовой дисциплиной и своевременным осуществлением платежей абонентами, потребляющими услуги предприятия.

Также по результатам деятельности межведомственной комиссии «Абхазсвязи» рекомендовано оптимизировать штатное расписание, разработав и утвердив максимально эффективную структуру организации, утвердить типовые правила, базовые тарифы и типовые формы договоров, связанные с предоставлением в аренду имущества, закрепленного за РУП «Абхазсвязь», обеспечить перезаключение всех действующих договоров аренды имущества, издать локальные акты, регламентирующие порядок прекращения предоставления услуг РУП «Абхазсвязь» в случае неоплаты предоставляемых услуг более трех месяцев.

В завершение встречи премьер-министр Валерий Бганба подчеркнул, что государственные предприятия в первую очередь должны быть ориентированы на обеспечение стратегических функций государства, вести эффективную деятельность с положительной динамикой рентабельности.

Межведомственная комиссия по проверке хозяйственной деятельности РУП «Абхазсвязь» создана распоряжением премьер-министра Республики Абхазия от 26 марта .2019 г. № 165-р.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров РА.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 19 июня 2019 16:40

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