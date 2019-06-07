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Абхазия Информ

30 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ АБХАЗСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «АПСНЫ»

Новости Четверг, 20 июня 2019 11:17
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30 ИЮНЯ В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ ВТОРОЙ АБХАЗСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «АПСНЫ»

Сухум. 20 июня 2019. Абхазия-Информ. 30 июня в Москве, в парке «Красная Пресня» пройдет II Абхазский фестиваль «Апсны».

Гостей фестиваля ждет концертная программа с выступлениями ведущих абхазских исполнителей и хореографических коллективов. Среди них - музыкант Александр Шоуа, оперная певица Алиса Гицба, талантливые молодые исполнители Валерия Адлейба, Амра Барганджия, Саида Агрба, Гия Пилия, Милена Барциц, Виктория Лабия, национальные коллективы «Нарты» и «Алон».

Посетители фестиваля смогут попробовать блюда традиционной абхазской кухни, познакомиться с абхазским кинематографом и кавказской йогой.

На фестивале будут организованы интерактивные уроки абхазского языка от инновационной школы Capital schoolcenter и Он-лайн школы абхазского языка «Алашарбага», кулинарные и танцевальные мастер-классы, а также урок игры на барабанах «адаул».

В программе — импровизированная свадебная церемония, турнир по нардам и дегустация от эксклюзивного дистрибьютора абхазских вин — компании «Мистраль-Алко».

Гастрономический праздник устроит лучший абхазский ресторан Москвы «Ача-Чача». Гости смогут не только попробовать традиционные блюда абхазской кухни — айладж, ачашв, но и принять участие в мастер-классах по приготовлению аджинджух и вареников по-абхазски.

В павильоне-лектории Тенгиз Тарба расскажет о горном туризме в Абхазии: трекинге, рафтинге, каньонинге, скитуре и фрирайде. На центральной аллее парка «Красная Пресня» можно будет познакомиться с фотовыставкой Тенгиза Тарба «Горная Абхазия». На импровизированной знаменитой Сухумской набережной будет развернут вернисаж картин абхазских художников.

На фестивале «Апсны» будет работать детская зона с аниматорами и творческими мастерскими. Маленькие гости фестиваля поиграют в национальные абхазские игры, научатся мастерить поделки из ракушек, попадут на мастер-класс по изготовлению традиционных игрушек. Также гостей ждет конкурс на лучший рисунок «Какой я вижу Абхазию» и фотосессия в национальных костюмах.

В завершение вечера на сцене вручат призы победителям розыгрыша. Главный приз — путевки в Абхазию от тур-операторов «Аква-Абаза», «Рица-Тур», отеля WellnessPark Hotel Gagra, курорта «Пицунда», Агентства путешествий по Абхазии "Ацетук Тревел», также много памятных подарков от партнеров фестиваля «Апсны».

Об этом сообщает пресс-служба «Московской Абхазской Диаспоры».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 20 июня 2019 11:24

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