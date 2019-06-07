ДЕПУТАТСКАЯ КОМИССИЯ СЧИТАЕТ НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ РАБОТУ ПАСПОРТНО-ВИЗОВОЙ СЛУЖБЫ МВД

В заседании парламентской комиссии участвовали бывший вице-президент РА Виталий Габния (сложил свои полномочия в августе 2018 г.), начальник ПВС МВД Эдуард Манаргия и министр по репатриации Беслан Дбар.

Сухум. 20 июня 2019. Абхазия-Информ. В среду 19 июня состоялось заседание парламентско комиссии по проверке деятельности Паспортно-визовой службы МВД РА. Комиссию возглавляет депутат парламента Дмитрий Дбар. Комиссия изучала вопрос выдачи общегражданских паспортов репатриантам, а также взаимодействия министерств МВД и репатриации.

Беслан Дбар сообщил, что за три года 1203 абхазских соотечественника, живущих в разных странах, получили паспорта гражданина Республики Абхазия.

«Люди приходят к нам в министерство, мы их регистрируем, готовим пакет документов и направляем его в Паспортно-визовую службу МВД», - сказал министр по репатриации.

Абхазские паспорта получили 343 человека из Турции, 196 – из Сирии, 256 – из Иордании и 408 – из Российской Федерации. На сегодняшний день в министерстве на обработке находятся 17 комплектов документов для получения паспорта гражданина РА.

По информации Беслана Дбара, с 2006 по 2016 годы в Госкомитете по репатриации (ныне министерстве) было зарегистрировано 5 451 человек. Паспорта так называемого старого образца поучили 1906 соотечественников из Турции, 383 – из Сирии, 58 – из Иордании, 2780 – из России.

Более восьми месяцев депутатская комиссия разбирается в законности выдачи общегражданских паспортов супругам Чолария и Шония, чьи сыновья воевали в грузинской гвардии против Абхазии, а один из них был даже тяжело ранен. В результате проверки было выявлено, что одним из оснований для выдачи паспортов стала справка с места проживания, выданная администрацией села Первая Бедия.

Депутат Дмитрий Дбар рассказал о том, что в конце 2018 года эти вопросы были поставлены перед ПВС. Депутат недоумевает, почему по этому поводу не была проведена проверка. Есть документ из районного отделения СГБ, что их дети воевали против Абхазии и один был ранен.

Начальник ПВС МВД Эдуард Манаргия уточнил, что возглавляемая им служба не получала документ об этом случае, иначе бы обязательно отреагировала, провела бы дополнительную проверку.

Участники комиссии представили документы, на основании которых Виталием Габния якобы незаконно был продлен срок действия паспорта гражданина Абхазии. По мнению членов комиссии, подпись бывшего вице-президента под данными документами поддельная.

Дмитрий Дбар сообщил, что парламентская комиссия намерена обратиться в генеральную прокуратуру. «Мы будем обращаться в Генпрокуратуру. Мы также изложим результаты нашей проверки на ближайшем заседании сессии парламента», - сказал Д. Дбар.

«Мы не эксперты. Нам открыто говорят, что платились деньги. У нас много вопросов по документам. Поэтому мы и обращаемся в прокуратуру», - добавил Дбар.

Виталий Габния, ознакомившись с некоторыми собранными материалами, заявил, что готов сотрудничать с комиссией, чтобы разораться в данном вопросе.

«Прямо, откровенно, чтобы бы подделывалась моя подпись, с этим я никогда не сталкивался. Тогда были какие-то другие моменты. Сегодня изощрились до чего-то еще. Я заинтересован в том, чтобы вы дали этому официальный ход, потому что, так или иначе там стоит через ксерокопию моя подпись. Я тоже заинтересован в правде. Со своей стороны, мы поднимем наш журнал приема и учета проверим, есть ли в нашем регистре вхождение этих документов», - сказал Виталий Габния.

По итогам проведенной проверки комиссия считает неудовлетворительной работу ПВС МВД. Все собранные материалы будут направлены в соответствующие органы. Они также будут преданы гласности на ближайшем заседании сессии парламента.