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Абхазия Информ

УТВЕРЖДЕНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АЖВЕИПШЬАА -2019»

Новости Четверг, 20 июня 2019 14:16
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УТВЕРЖДЕНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АЖВЕИПШЬАА -2019»

Сухум. 20 июня 2019. Абхазия-Информ. Премьер-министр Валерий Бганба подписал постановление Кабинета Министров об утверждении межведомственной целевой программы «Детский лагерь «Ажъеи8шьаа - 2019». Целями программы, обладающей статусом правительственной, являются обеспечение высокого качества оздоровительного отдыха школьников, повышение уровня гражданско-патриотического воспитания детей, любви к родине, бережного отношения детей к природе.

Сроки функционирования лагеря – с 22 июля по 18 августа 2019 года.

Предполагается 4 потока участников лагеря до 65 человек в каждом.

Два потока (130 чел.) будут размещены в пансионате «Аджара», еще два потока - в палаточном лагере на территории долины Ауадхара.

Время нахождения одного потока - до 7 календарных дней.

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия. Приобретаемое оборудование и иные средства организации и проведения летнего детского лагеря передаются министерству образования и науки с целью последующего использования и применения при проведении аналогичных мероприятий, летних и иных детских лагерей в последующие годы.

Отбор и формирование конечного списка участников лагеря будет осуществляться министерством образования совместно с Фондом социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.

Ответственным за исполнение программы лагеря является министерство образования и науки Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Четверг, 20 июня 2019 14:34

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