ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «УЧАСТИЕ ТПП АБХАЗИИ В XI ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ БЫЛО УСПЕШНЫМ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ»

Тамила Мерцхулава напомнила, что Всемирная Федерация Торговых Палат (World Chambers Federation (WCF) образована Международной торговой палатой в 1951 году. Это специализированное подразделение Международной торговой палаты (МТП), занимающееся вопросами деятельности торгово-промышленных палат в мире.

Сухум. 20 июня 2019. Абхазия-Информ. Сегодня в конференц-зале Торгово-промышленной палаты состоялась пресс-конференция президента ТПП Тамилы Мерцхулава по итогам официального участия делегации палаты в XI Всемирном конгрессе Торговых палат (ВКТП), проходившем с 12 по 14 июня в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия). В пресс-конференции также участвовали начальники Управления внешних связей и инвестиций и Управления по туризму Кама Цвижба и Инара Даурова.

ВФТП представляет собой форум, предназначенный для общения, обмена информацией и опытом между руководящими работниками торгово-промышленных палат по вопросам, представляющим взаимный интерес. Особое значение организация придает обмену опытом в таких областях, как управление торгово-промышленной палатой и расширение числа оказываемых ею услуг.

В членской базе ВФТП около 12 000 торгово-промышленных палат и объединений бизнеса большинства стран мира.

В числе спонсоров Конгресса - Всемирная Федерация Торговых Палат, ТПП Дубая, Катара, Северной Ирландии, Боготы, Торгово-промышленная и сервисная палаты Женевы, ТПП Российской Федерации и др.

Тамила Мерцхулава сообщила, что все три дня Конгресса проходили информационные сессии, презентации, встречи на высоком уровне, дискуссии по широкому кругу вопросов работы ТПП, их роли в обеспечении устойчивого развития и др.

Программа Конгресса включала в себя выступления международных экспертов по таким актуальным темам, как глобальная торговля, устойчивость, цифровая трансформация, целостность бизнеса, образование и др.

Также в программу Конгресса входило проведение панельных сессий и круглых столов по актуальным вопросам совершенствования деятельности торговых палат и развития бизнеса.

В этом году были представлены панельные дискуссии на темы: «Переосмысление системы образования: навыки для глобальной экономики будущего», «Правильное строительство «умных городов», «Все, что мы хотели знать о блокчейне, но боялись спросить». «Революция в сфере электронной торговли. Как заставить цифровую торговлю работать на благо малого бизнеса?» и др..

Еще одна интересная особенность этого Конгресса – его обширная выставочная площадь. Это пространство предоставляет эксклюзивную возможность для экспонентов встретиться с представителями всех аспектов делового мира - от лидеров палат до генеральных директоров ведущих корпораций, а также учреждений государственного сектора. Это платформа для сетевого взаимодействия и демонстрации продуктов и услуг непосредственно для самых перспективных клиентов. На XI Всемирном Конгрессе торговых палат в качестве экспонентов выступили ТПП Катара, Бразильская Конфедерация торговли и Ассоциация бизнеса, ТПП Российской Федерации, Дубая, Северной Ирландии, Всемирный Торговый центр, Арабско-бразильская Торговая палата и другие.

Отдельно Тамила Мерцхулава остановилась на встречах, состоявшихся на полях Конгресса, подчеркнув при этом, что это мероприятие предоставляет беспрецедентную возможность для общения, обмена знаниями и передовым опытом с различными группами высокопоставленных лиц.

По ее словам, весьма интересным было знакомство с мэром Рио-де-Жанейро Марсело Кривелла. Стороны обменялись памятными подарками, при этом президент ТПП вручила мэру позолоченную монету «Сухум 2500» и вкратце рассказав об истории столицы, пригласила Марсело Кривелла посетить Абхазию.

«Мэр Рио-де-Жанейро серьезно заинтересовался нашей республикой и даже организовал дополнительную встречу в его кабинете с участием журналистов. Во время переговоров он сообщил, что уже успел коротко ознакомиться с историей Абхазии, узнал о вероисповедании ее жителей, а также нашел республику на карте мира. Г-н Марсело Кривелла поинтересовался, действительно ли абхазский язык является самым сложным в мире. Он спросил о количестве туристов, посещающих Абхазию ежегодно, о достопримечательностях республики, о том, как нам понравился Рио-де-Жанейро. Ну и, конечно же, спрашивал о том, развит ли в Абхазии такой вид спорта, как футбол, при этом настоятельно рекомендовал создать женскую футбольную команду. Я рассказала мэру об Абхазии, ее торгово-экономических аспектах, о существующем товарообороте между Абхазией и Бразилией, который за 2018 год составил почти четыре миллиона долларов США. Я сообщила, что из Бразилии импортируется мясная продукция и субпродукты. Марсело Кривелла выразил готовность оказать содействие абхазской делегации по разным интересующим её вопросам сотрудничества, что послужило бы наращиванию контактов между предпринимательскими кругами обеих стран. Он искренне поблагодарил абхазскую делегацию за участие в XI Всемирном конгрессе торговых палат и за возможность открыть для себя такую новую республику, как Абхазия», – сказала Тамила Мерцхулава.

В рамках Конгресса у президента ТПП РА, помимо встречи с мэром г. Рио-де-Жанейро Марсело Кривеллой, состоялась встреча с президентом бразильской Конфедерации торговли и Ассоциации бизнеса Хорхе Пинейро. Пинейро и Мерцхулава обсудили возможности установления официального сотрудничества между двумя палатами.

Президент ТПП РА подчеркнула заинтересованность абхазского бизнес-сообщества в сотрудничестве с предпринимателями из Бразилии, что может послужить увеличению товарооборота между странами, укреплению и расширению абхазо-бразильского бизнеса.

Хорхе Пинейро выразил готовность рассмотреть предложения абхазской стороны о налаживании контактов с Республикой Абхазия, как одно из новых направлений в работе Конфедерации. При этом Хорхе Пинейро заявил, что знает об Абхазии и намерен способствовать увеличению товарооборота между нашими странами, а также рассмотреть возможность подписания соглашения о сотрудничестве с ТПП РА.

В Рио-де-Жанейро состоялась встреча Тамилы Мерцхулава с председателем Всемирной Федерации Торговых Палат и по совместительству президентом и генеральным директором Дубайской ТПП Хамадом Буамимом, который занимает эту должность с 2006 года. Он также является председателем Национального общего страхования, членом совета директоров Dubai World и Управления международного финансового центра Дубая (DIFC). На должность председателя Всемирной федерации торговых палат его избрали в ноябре 2018 года в Париже. Предшественником Хамада Буамима был г-н Петер Мигок, с которым ТПП Абхазии давно сотрудничает и дружит.

Президент Торгово-промышленной палаты Абхазии вручила Хамаду Буамиму памятный подарок и выразила надежду на двустороннее сотрудничество, подчеркнув при этом, что на сегодняшний день Дубайская ТПП является одной из самых стабильных в мире.

На церемонии закрытия Конгресса Хамад Буамим лично подошёл к абхазской делегации, поблагодарил за подарок и пригласил президента ТПП Абхазии официально посетить Дубай. Он подчеркнул, что открыл для себя новую страну, такую как Республика Абхазия.

Хамад Буамим сообщил, что, как выяснилось, представители туристических фирм Объединенных Арабских Эмиратов неплохо знают Абхазию и не раз принимали туристов из нашей республики. Он даже пошутил, что необходимо произвести обмен туристическими группами, чтобы узнать, чья страна более интересна и привлекательна для отдыха.

Конгресс предоставил возможность президенту абхазской палаты увидеться и с другими коллегами - представителями разных ТПП, с которыми абхазская Торгово-промышленная палата сотрудничает на протяжении долгих лет.

На полях форума Тамила Мерцхулава встретилась с президентом Торгово-промышленной Палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным, генеральным секретарём Словацкой Торгово-промышленной палатой Мартином Гривиком, директором Региональной Словацкой Палатой Юрайем Майтаном, представителем Туринской ТПП Ваней Милициа, президентами Липецкой и Новороссийской ТПП.

«Нам было интересно не просто увидеться или познакомиться, но и узнать как работают другие палаты, какие услуги они предоставляют. Более того, участие в конгрессе – это еще одна возможность поделится информацией о нашей республике», – отметила Тамила Мерцхулава.

Вечером абхазская делегация была приглашена на праздничный ужин, посвященный 100-летию Международной торговой палаты.

Уже по дороге домой президент ТПП РА получила официальное письмо от г-на Марсело Кривелла, в котором он благодарил ее за посещение Рио-де-Жанейро и участие в Конгрессе.

«Участие Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия в X Всемирном Конгрессе торговых палат было успешным. Мы не только встретились с нашими коллегами и давними партнерами, но и приобрели новых друзей. Это говорит о том, что Абхазия постепенно выходит на мировой уровень. И пусть это пока происходит на уровне торгово-промышленных палат. Не за горами, я уверена, официальное признание нашей республики многими странами», – подвела итоги поездки Тамила Мерцхулава.