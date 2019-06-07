ЧТО ДУМАЮТ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА О РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

Сухум. 20 июня 2019. Абхазия-Информ . Вот уже более 15 лет перед каждыми выборами кандидаты на пост президента говорят о необходимости перераспределения полномочий между законодательной и исполнительной ветвями власти, о том, что должность вице-президент, давно себя изжила и ее необходимо упразднить. Точно также перед выборами в парламент встает вопрос об изменении избирательной системы в Абхазии, переходе отмажоритарной к смешанной пропорционально-мажоритарной системе. Невольно возникает вполне резонный вопрос: если президент страны, обладающий правом законодательной инициативы, не вносит на рассмотрение парламента соответствующие законопроекты, точто мешает депутатам самим проявить инициативу и разработать проекты законов, касающиеся оптимизации системы госуправления и избирательной системы? Ведь законотворчество – одна из основных функций парламента.

1. Действительно, о перераспределении полномочий говорят именно перед президентскими выборами. Таким путем кандидаты на пост главы государства пытаются привлечь к себе внимание избирателей. Но потом, став президентом, уже никто не хочет делиться своими полномочиями.

Вопрос этот поднимался еще при Владиславе Ардзинба: в парламенте долго обсуждали тему президентских полномочий, спорили до хрипоты.

Один из вариантов предусматривал проведение референдума для внесения изменений в конституцию.

Многие депутаты первого созыва (1991 – 1996 гг.) тогда говорили: «С вами, Владислав Григорьевич, все понятно. Вы возглавили страну в сложнейший период истории Абхазии. Вы выиграли войну. Пока вы у власти, мы спокойны. Но, если в будущем президентские выборы выиграет не столь достойный кандидат, тогда как? Как его остановить, ведь у главы государства очень много полномочий, много власти?»

Единственное, на что тогда согласился В. Ардзинба, это то, что поправки в Конституцию можно будет вносить без всенародного референдума, квалифицированным большинством депутатов парламента.

Я считаю, что вопрос перераспределения власти – это прерогатива президента, а не депутатов. При этом я уверен в том, что большинство парламентариев считает, что этого (перераспределять полномочия между президентом и парламентом – ред. АИ) делатьпока не следует.

Что касается должности вице-президента, то практика показала, что она лишняя, что страна прекрасно может обходиться без вице-президента.

Что мешает нам внести такие предложения? Мы скромные! (Смеется). Но если серьезно: для этого нужна воля подавляющего большинства депутатов. Ну и, естественно, президента. Мы можем изменить в Конституции какую-то главу, а к остальному пока у нас нет доступа.

2. Что касается выборов депутатов, там другая ситуация. Всё зависит от округов, как они нарезаны. Когда они формировались, учитывалось, что в республике живут представители разных национальностей, в том числе и компактно. Сейчас, если мы начнем менять избирательную систему, без новой нарезки округов не обойтись, иначе возникнет путаница.

Илья ГУНИЯ, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности:

Управленческий кризис, который на протяжении ряда лет переживает Абхазия, является следствием ущербности политической системы, а также чисто субъективных факторов, связанных с запредельно низкой компетенцией руководителей страны. Преодолеть его в одночасье только путем законодательных реформ невозможно. Параллельно необходимо решать вопрос кадров, а политическая система должна создавать условия для продвижения компетентных и честных людей во власть.

Существует не так уж много моделей политической системы, которые доказали свою эффективность. Это может быть американская, может быть и французская или германская. Проблема нашей системы заключается в том, что она является причудливой смесью разных систем, причем выстроена она таким образом, чтобы у главы государства был максимум полномочий и минимум ответственности. Он практически неподотчетен Парламенту и в рамках своих полномочий в принципе может, оставаясь в правовом поле, принимать окончательные решения по судьбоносным вопросам. Его полномочия ограничены не какими то институтами, такими как суд и Парламент, а различными группировками, реально контролирующими те или иные сферы или регионы. Таким образом, сейчас Президент у нас - что-то вроде вождя племени, которому можно не оглядываться на закон, а нужно только искать баланс между этими группами.

Эта система управления не имеет перспектив, и у нас с ней не будет будущего. Поэтому нужно остановиться на какой-то модели, которая обеспечит подконтрольность президента, развитие партийной системы и парламентаризма и, самое главное, защиту прав граждан, закрепленных в Конституции.

В стране необходимо обеспечить правопорядок и подлинное равноправие, вне зависимости от национальности, родства и свойства. Для этого и нужны органы государственной власти. Просто утверждение премьера парламентом ничего нового нам не даст. Если сохранять правительства как институт, то оно должно формироваться парламентским большинством.

В свое время в программе Форума народного единства Абхазии была зафиксированная идея о реформировании Конституции по американской модели, которая компактная мобильная и содержит в себе систему сдержек и противовесов, а также ответственность президента за проводимый курс. Когда достигается цель, часто так бывает, что люди забывают о своих обязательствах и программах и поступают так, как им кажется удобным, забывая, что нерешенные вопросы возвращаются и наносят ущерб и власти, и обществу.

Надеюсь, что все мы сделаем из этого надлежащие выводы.

Дмитрий ДБАР, депутат парламента:

1. Я один из группы депутатов, которые выступили официально с предложением об упразднении должности вице-президента и представлении и утверждении кандидатуры генпрокурора парламентом. На наш взгляд, действующая процедура представления и утверждения кандидатуры генерального прокурора ставит его в прямую зависимость от главы исполнительной власти. А это не может не сказаться на качестве исполнения прокурором возложенных на него обязанностей. По сути, органы прокуратуры де-факто становятся частью системы исполнительной власти страны, что, несомненно, негативно сказывается на результативности их работы. Но Конституционный суд посчитал неправомерными наши предложения об упразднении должности вице-президента и механизме утверждения генпрокурора. Дескать, полномочия президента в этом плане и так ограничены – он имеет право предлагать кандидатуру генпрокурора, выступить с предложением о его отстранении, но окончательное решение остается за Народным Собранием.

Мы специально отправили письмо в Конституционный суд, потому что может случится так, что депутаты примут поправки в Конституцию о разграничении полномочий, а судьи потом признают их неправомерными. Заключение Конституционного суда окончательно и обжалованию не подлежит, и на этом закончатся все конституционные изменения, потому что нет понимания со стороны судей. Кстати, мы не раз напоминали президенту о его предвыборных обещаниях, а что изменилось?

Теперь о том, какая у нас должна быть республика – парламентская, президентская или смешанная система управления государством.

Я считаю, что у нас не должно быть 35 мини-президентов. Достаточно перераспределить полномочия между исполнительной и законодательной ветвями власти. Парламенту, при хорошем раскладе можно передать утверждение премьер-министра и руководителей силового блока.

Президент представляет кандидатуры, парламент утверждает, но в законе обязательно нужно прописать, что парламент не имеет права давления на тех же силовиков. И премьер-министру следует дать такие полномочия, чтобы он, грубо говоря, занимался только хозяйственной деятельностью, а президент – вопросам внешней политикой и силовым блоком. И если выяснится, что недобросовестные министры берут взятки или создают какие-то коррупционные схемы, то посредством силового блока президент должен будет наводить в этой сфере порядок.

2. Что касается моего отношения к переходу к пропорционально-мажоритарной системе выборов, то к этому Абхазия когда-нибудь придет, но пока мы не готовы. Если будут избираться депутаты по партийным спискам, то сначала мы должны так закон проработать, чтобы в парламент попали честные и чистые люди. Чтобы кандидаты не покупали себе места в парламенте, как это зачастую происходит. Партия, по сути, просто предоставляет списки и все. Во-первых, эти кандидаты будут ведомыми, во вторых, тот же бизнесмен с большими деньгами выставит кандидатом своего человека, который потом в парламенте станет лоббировать его интересы и будет иметь иммунитет. У нас есть партии, которые финансируются или принадлежат бизнесменам.Поэтому я считаю, что пока мы не готовы к переходу к новой системе выборов.

Астамур ЛОГУА, зампредседателя комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками

1. О распределении полномочий действительно много говорят перед выборами разных уровней, а потом об этом забывают. Весь прошлый год проходили консультации, в которых принимали участие разные партии – и провластные, и центристские, и оппозиционные. И были предложения в части, касающейся премьер-министра, что он будет утверждаться парламентом. Но мое мнение – не стоит этого делать, потому что внутри парламента может начаться торговля.

Что касается вице-президента, то этот институт изжил себя, и его нужно либо ликвидировать, либо прописать конкретные полномочия для этой должности.

У нас должна быть президентская республика, ни о какой парламентской не может идти речи. Но генпрокурор, как и председатель Контрольной палаты, должен быть подотчетен парламенту. Давно следовало бы в прокуратуре провести реформы и отделить следствие путем создания отдельного органа – Следственного комитета. Мы постоянно говорим, что коррупция у нас на каждом шагу, и она имеет серьезное влияние на развитие нашей страны, в плохом смысле этого слова. Именно следственному комитету и надо передать функции по борьбе с коррупцией.

2. Что касается партийной системы выборов в парламент, или пропорциональной, то мы к этому, к большому сожалению, пока не готовы.

С другой стороны самая высшая степень демократии – это прямые выборы, когда люди избирают конкретного человека. Но, к примеру, можно было бы ввести императивный мандат – ограничение в действиях выборного должностного лица какими-либо условиями, при нарушении которых он может быть отозван.