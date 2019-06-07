ДАУР КОВЕ: АБХАЗСКАЯ СТОРОНА ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГРУЗИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК ПОНЁС ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННЫЕ В АБХАЗИИ

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. «Грузинский парламентарий, член партии «Европейская Грузия» Акакий Бобохидзе в ходе Межпарламентской ассамблеи православия, открывшейся 20 июня в Тбилиси, с трибуны Парламента Грузии заявил о совершенных им убийствах в Абхазии», - написал на своей странице в Фейсбуке министр иностранных дел Абхазии Даур Кове.

Кове разместил в соцсети фрагмент видео из грузинского парламента, где Бобохидзе кричит: «Я убивал, и буду убивать!».

«Абхазская сторона предпримет все необходимые меры для того, чтобы этот военный преступник понёс заслуженное наказание за совершенные им тяжкие преступления на территории нашей республики», - заявил министр иностранных дел Абхазии.