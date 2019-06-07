Миротворцы в зону грузино-абхазского конфликта были введены 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением «О прекращении огня и разъединении сил“ от 14 мая 1994 года.

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ . Сегодня исполнилось 25 лет со дня ввода в Абхазию Коллективных Сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта.

Президент Рауль Хаджимба, спикер Парламента Валерий Кварчия, премьер-министр Валерий Бганба, посол России в Абхазии Алексей Двинянин возложили цветы к памятнику военнослужащим Вооруженных сил РФ, выполнявшим миротворческую миссию в Абхазии с 1994 по 2008 годы, и к памятнику защитникам Кавказа от фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне.

Память миротворцев, погибших в зоне грузино-абхазского конфликта, почтили бывшие командующие КСПМ СНГ, представители командования военнослужащие Минобороны РА и седьмой российской военной базы, дислоцированной в Абхазии. Они прошли торжественным маршем по Набережной Махаджиров, где установлен памятник российским миротворцам.

*** Миротворческая операция в Абхазии длилась с 1994 по 2008 годы. Российские миротворцы были введены в зону грузино-абхазского конфликта 21 июня 1994 года в соответствии с Московским соглашением "О прекращении огня и разъединении сил" от 14 мая 1994 года. Соглашение предусматривало создание Коллективных сил СНГ по поддержанию мира в зоне грузино-абхазского конфликта (КСПМ СНГ), однако все бремя миротворческой операции на протяжении 14 лет несли военнослужащие Российской федерации.

КСПМ действовали в соответствии с мандатом Совета глав государств СНГ. Они стояли по всей линии разъединения противоборствующих сторон и контролировали зону протяженностью 85 километров, шириной 24 километра вдоль границы между Абхазией и Грузией. В Абхазии миротворцы дислоцировались в приграничном с Грузией Галском районе.

За время миротворческой операции в зоне конфликта погибли 117 российских военнослужащих. На территории бывшего штаба КСПМ, располагавшегося в санатории "Сухум" Московского военного округа, установлен мемориальный камень, на котором высечены имена всех погибших.

Вывод российских миротворцев из Абхазии начался 20 октября 2008 года после признания Россией независимости Абхазии.

За четырнадцатилетний период осуществления миротворческой миссии России в Абхазии участниками миротворческой операции стали до 70 тыс. человек, в том числе военнослужащие Воздушно-десантных войск, Военно-воздушных сил и Военно-Морского Флота России, медики и гражданские специалисты. 2,5 тыс. российских миротворцев награждены государственными наградами.