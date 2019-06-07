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Абхазия Информ

РАУЛЬ ХАДЖИМБА О РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦАХ: «ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВ»

Новости Пятница, 21 июня 2019 13:19
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РАУЛЬ ХАДЖИМБА О РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦАХ: «ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВ»

Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. 21 июня президент Рауль Хаджимба принял делегацию ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявших миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 годы. Ветераны прибыли в Абхазию для участия в мероприятиях по случаю 25-летия с начала миротворческой операции КСПМ СНГ.

Президент поприветствовал гостей и отметил важное значение миссии миротворческих сил в послевоенное врем:

«Вы обеспечивали порядок и безопасность в один из самых сложных этапов становления нашего государства. Хотел бы выразить вам благодарность. Для нас важно, что миротворцы были здесь и выполняли свою миссию. Задачи, которые были поставлены на тот период, были выполнены достойно. Несомненно, в нашей памяти это останется. Вечная память тем, кто сложил свои головы. Сотрудничество мы будем продолжать уже в вопросах мира», - сказал Хаджимба.

Председатель совета межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец» генерал-лейтенант Александр Евтеев поблагодарил президента за внимание к ветеранам.

«Огромное спасибо Вам за заботу и внимание, которое вы уделяете нашим военнослужащим. Не забываете наших ветеранов. Для нас это очень важно, такая оценка абхазского народа и политического руководства», - сказал генерал.

В завершение встречи состоялось вручение ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени ветерану миротворческих сил, полковнику Константину Рооту. Константин Роот награжден государственной наградой за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 21 июня 2019 13:21

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