РАУЛЬ ХАДЖИМБА О РОССИЙСКИХ МИРОТВОРЦАХ: «ВЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ ПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ В ОДИН ИЗ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЭТАПОВ СТАНОВЛЕНИЯ НАШЕГО ГОСУДАРСТВ»
Сухум. 21 июня 2019. Абхазия-Информ. 21 июня президент Рауль Хаджимба принял делегацию ветеранов Вооруженных сил Российской Федерации, выполнявших миротворческую миссию в Республике Абхазия с 1994 по 2008 годы. Ветераны прибыли в Абхазию для участия в мероприятиях по случаю 25-летия с начала миротворческой операции КСПМ СНГ.
Президент поприветствовал гостей и отметил важное значение миссии миротворческих сил в послевоенное врем:
«Вы обеспечивали порядок и безопасность в один из самых сложных этапов становления нашего государства. Хотел бы выразить вам благодарность. Для нас важно, что миротворцы были здесь и выполняли свою миссию. Задачи, которые были поставлены на тот период, были выполнены достойно. Несомненно, в нашей памяти это останется. Вечная память тем, кто сложил свои головы. Сотрудничество мы будем продолжать уже в вопросах мира», - сказал Хаджимба.
Председатель совета межрегиональной общественной организации «Совет ветеранов миротворческих сил, локальных войн и вооруженных конфликтов «Миротворец» генерал-лейтенант Александр Евтеев поблагодарил президента за внимание к ветеранам.
«Огромное спасибо Вам за заботу и внимание, которое вы уделяете нашим военнослужащим. Не забываете наших ветеранов. Для нас это очень важно, такая оценка абхазского народа и политического руководства», - сказал генерал.
В завершение встречи состоялось вручение ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени ветерану миротворческих сил, полковнику Константину Рооту. Константин Роот награжден государственной наградой за образцовое выполнение миротворческих задач по обеспечению безопасности и неприкосновенности государственной границы Республики Абхазия.
Последнее от
- СЕГОДНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 25 ЛЕТ СО ДНЯ ВВОДА В АБХАЗИЮ КОЛЛЕКТИВНЫХ СИЛ СНГ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ МИРА В ЗОНЕ ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТА
- ДАУР КОВЕ: АБХАЗСКАЯ СТОРОНА ПРЕДПРИМЕТ ВСЕ МЕРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГРУЗИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК ПОНЁС ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННЫЕ В АБХАЗИИ
- ЧТО ДУМАЮТ ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА О РЕФОРМЕ СИСТЕМЫ ГОСУПРАВЛЕНИЯ И ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
- ТАМИЛА МЕРЦХУЛАВА: «УЧАСТИЕ ТПП АБХАЗИИ В XI ВСЕМИРНОМ КОНГРЕССЕ ТОРГОВЫХ ПАЛАТ БЫЛО УСПЕШНЫМ И ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНЫМ»
- УТВЕРЖДЕНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА «ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ «АЖВЕИПШЬАА -2019»