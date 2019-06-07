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Абхазия Информ

21 ИЮНЯ СУХУМСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПЕРЕДАЛИ 13 НОВЫХ АВТОБУСОВ

Новости Понедельник, 24 июня 2019 10:45
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21 ИЮНЯ СУХУМСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПЕРЕДАЛИ 13 НОВЫХ АВТОБУСОВ

Сухум. 24 июня 2019. Абхазия-Информ.  В пятницу  21 июня Сухумскому автотранспортному предприятию передали  13 новых автобусов.

Премьер-министр Валерий Бганба, присутствовавший  на церемонии передачи, сказал: «Сегодня прибыли 13 18-местных автобусов. В общей сложности столица получила33 новых автобуса.  Следующая партия ожидаются в начале июля. Это 29 автобусов, 14 из которых – для сельских маршрутов, 15 – школьных. Их распределением займутся главы районных администраций и министерство образования и науки.  Всего за счёт Инвестпрограммы мы приобрели 62 автобуса». 

20 автобусов, прибывших ранее, также были распределены по городам и районам страны. Один автобус был передан  Абхазскому государственному университету.

Приобретение автобусов осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках  Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия

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