21 ИЮНЯ СУХУМСКОМУ АВТОТРАНСПОРТНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ПЕРЕДАЛИ 13 НОВЫХ АВТОБУСОВ
Сухум. 24 июня 2019. Абхазия-Информ. В пятницу 21 июня Сухумскому автотранспортному предприятию передали 13 новых автобусов.
Премьер-министр Валерий Бганба, присутствовавший на церемонии передачи, сказал: «Сегодня прибыли 13 18-местных автобусов. В общей сложности столица получила33 новых автобуса. Следующая партия ожидаются в начале июля. Это 29 автобусов, 14 из которых – для сельских маршрутов, 15 – школьных. Их распределением займутся главы районных администраций и министерство образования и науки. Всего за счёт Инвестпрограммы мы приобрели 62 автобуса».
Приобретение автобусов осуществляется за счет российской финансовой помощи в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия
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