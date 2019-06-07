Сухум. 24 июня 2019. Абхазия-Информ. В пятницу 21 июня Сухумскому автотранспортному предприятию передали 13 новых автобусов.

Премьер-министр Валерий Бганба, присутствовавший на церемонии передачи, сказал: «Сегодня прибыли 13 18-местных автобусов. В общей сложности столица получила33 новых автобуса. Следующая партия ожидаются в начале июля. Это 29 автобусов, 14 из которых – для сельских маршрутов, 15 – школьных. Их распределением займутся главы районных администраций и министерство образования и науки. Всего за счёт Инвестпрограммы мы приобрели 62 автобуса».