В СУХУМЕ ЗАВЕРШИЛСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ШАХМАТНЫЙ ТУРНИР «АКВАФОН-ОПЕН 2019»

На торжественном открытии участников поздравил и пожелал побед ведущий специалист ЗАО «Аквафон» Темур Гугрулия.

Сухум. 24 июня 2019. Абхазия-Информ. 22 – 23 июня в Сухуме состоялся Международный шахматный турнир «Аквафон-опен 2019». В турнире участвовали свыше 200 шахматистов всех возрастов из всех регионов Абхазии, а также гости из России. Победителям и призерам были вручены денежные призы, кубки и медали.

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба поблагодарил руководство компании сотовой связи «Аквафон» за поддержку в развитии детского спорта в Абхазии.

В первый день проводись соревнования среди детей в возрасте до 8 лет и до 12 лет.

Среди детей до 8 лет в тройку победителей вошли Шарифулла Нутфуллин (г. Казань), Петрос Казанджян (г. Гагра) и Нестор Багателия (г. Сухум).

Среди детей до 12 лет первое место заняла Тристан Кварацхелия, второе - Сарида Лаквитава, третье - Аскар Аджмнджал. Все они из Сухума.

На второй день в борьбу вступили взрослые шахматисты.

В результате бескомпромиссной борьбы победителем турнира стал Артем Табарян (г. Сухум).

Среди школьников лучшие результаты показали Тристан Кварацхелия, Карина Строганова (г. Салехард) и Леон Шамба.

Среди ветеранов: первое место занял Борис Накопия, второе – Анатолий Седенко (г. Сургут), третье – Энвер Хазириши.

Отдельные призы были предусмотрены для шахматистов с национальным рейтингом. Лучшим среди них стал Тимур Лакербая (г. гудаута).

Среди девушек лучший результат показала Сарида Лаквитава.

«Турнир «Аквафон-опен» является хорошей подготовкой для наших юных шахматистов, выезжающих на различные международные соревнования», - считает президент Федерации шахмат К. Тужба.