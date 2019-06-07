ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ НА 2019 Г.

Общий объем государственного консолидированного бюджета РА на 2019 год по доходам составит 10 221 435,6 тыс. рублей и по расходам – 11 050 168,0 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета равен 828 732,4 тыс. рублей, из которых 820 904,2 тыс. рублей – дефицит Республиканского бюджета, 7 828,2 тыс. рублей – дефицит бюджета Сухумского района.

С информацией о предлагаемых изменениях в бюджет выступил вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба.

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в республиканский бюджет на 2019 г.

Общий объем доходов республиканского бюджета увеличен на 470 937,8 тыс. рублей (360 000,0 тыс. рублей – финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития РА; 60 530,0 тыс. рублей – финансовая помощь РФ Абхазии в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы»; 50 407,8 тыс. рублей - за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. и увеличения платы за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.)

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год увеличен на сумму 1 166 479,8 тыс. рублей.