 

Календарь событий

« Июнь 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ НА 2019 Г.

Новости Вторник, 25 июня 2019 12:31
Оцените материал
(0 голосов)
ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ВНЕСЛИ ИЗМЕНЕНИЯ В БЮДЖЕТ АБХАЗИИ НА 2019 Г.

                       

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента внесли изменения в республиканский бюджет на 2019 г.

С информацией о предлагаемых изменениях в бюджет выступил вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба.             

Общий объем государственного консолидированного бюджета РА на 2019 год по доходам составит 10 221 435,6 тыс. рублей и по расходам – 11 050 168,0 тыс. рублей. Дефицит Государственного бюджета равен 828 732,4 тыс. рублей, из которых 820 904,2 тыс. рублей – дефицит Республиканского бюджета, 7 828,2 тыс. рублей – дефицит бюджета Сухумского района.

Изменения внесены и в республиканский бюджет. Доходная часть республиканского бюджета составит 8 111 298,7 тыс. рублей, расходная   - 8 932 202,9 тыс. рублей.

Общий объем доходов республиканского бюджета увеличен на 470 937,8 тыс. рублей (360 000,0 тыс. рублей – финансовая помощь Российской Федерации в целях социально-экономического развития РА; 60 530,0 тыс. рублей – финансовая помощь РФ Абхазии в целях осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации «Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы»; 50 407,8 тыс. рублей - за счет увеличения общего допустимого улова водных биологических ресурсов и рекомендуемых квот вылова хамсы в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг. и увеличения платы за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2018-2019 гг.)

Общий объем расходов республиканского бюджета на 2019 год увеличен на сумму 1 166 479,8 тыс. рублей.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2019 12:33

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РАУЛЬ ХАДЖИМБА: «АБХАЗИЯ ЯВЛЯЕТСЯ НЕЗАВИСИМЫМ ГОСУДАРСТВОМ, КОТОРОЕ РАЗВИВАЕТ СОЮЗНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ С РФ НА ПРОЧНОЙ ДОГОВОРНО-ПРАВОВОЙ ОСНОВЕ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.