С 25 ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ ЭКСПЕРТЫ МККК ПЛАНИРУЮТ ИССЛЕДОВАТЬ БОЛЕЕ 40 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

С 25 июня по сентябрь 2019 г. эксперты МККК планируют исследовать более 40 потенциальных захоронений. Об этом на пресс-конференции в Sputnik Абхазия сообщил глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев. Он уточнил, что третий год подряд в рамках программы в раскопках и эксгумации помимо международных экспертов участвуют местные археологи-антропологи, а также студенты Сухумского медицинского колледжа и исторического факультета Абхазского госуниверситета.

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ . Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) продолжает осуществление программы по эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг..

В целях безопасности при проведении поисковых работ эксперты МККК работают вместе со специалистами по разминированию МЧС Абхазии. Поисковые работы будут вестись в Сухуме, а также Гагрском, Гулрыпшском и Очамчырском районах Абхазии.

За шесть лет активной работы Миссии МККК по программе эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской 1992-1993 гг.. из 431 эксгумированных останков идентифицирован 163 человека.

В целом с абхазской и грузинской стороны в списках пропавших без вести значатся 2 200 человек.

127 семей в Абхазии ждут информации о своих близких родственниках, пропавших без вести во время войны.

Через 15 дней по программе МККК откроется лаборатория по исследованию останков. В Абхазию прибудет экспертная группа специалистов из Аргентины, Кипра, Колумбии, ЮАР.

«Эта работа носит многопрофильный характер. Нам очень важно иметь больше доступа к семьям пропавших без вести, иметь больше контактов с очевидцами. К сожалению, это становится всё сложнее из-за давности лет. Все же прошло более 25 лет со времен окончания боевых действий, но наша Миссия все равно будет продолжать свою гуманитарную деятельность. Наша цель - хоть как-то облегчить страдания родных и близких, живущих надеждой найти своих близких», - отметил глава Миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев.

Представитель МККК подчеркнул, что Миссия осуществляется благодаря тесному взаимодействию правительства Абхазии и Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».