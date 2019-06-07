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Абхазия Информ

С 25 ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ ЭКСПЕРТЫ МККК ПЛАНИРУЮТ ИССЛЕДОВАТЬ БОЛЕЕ 40 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Новости Вторник, 25 июня 2019 13:37
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С 25 ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ ЭКСПЕРТЫ МККК ПЛАНИРУЮТ ИССЛЕДОВАТЬ БОЛЕЕ 40 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ. Миссия Международного Комитета Красного Креста (МККК) продолжает осуществление программы по эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской войны 1992-1993 гг..

С 25 июня по сентябрь 2019 г.  эксперты МККК планируют исследовать более 40 потенциальных захоронений. Об этом на пресс-конференции в Sputnik Абхазия сообщил глава миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев. Он уточнил, что третий год подряд в рамках программы в раскопках и эксгумации  помимо международных экспертов участвуют местные археологи-антропологи, а также студенты Сухумского медицинского колледжа и исторического факультета Абхазского госуниверситета.

В целях безопасности при проведении поисковых работ эксперты МККК работают вместе со специалистами по разминированию МЧС Абхазии.  Поисковые работы будут вестись в  Сухуме, а также Гагрском, Гулрыпшском и  Очамчырском районах Абхазии.

За шесть лет активной работы Миссии МККК по программе эксгумации и идентификации останков погибших во время грузино-абхазской 1992-1993 гг.. из 431 эксгумированных останков идентифицирован  163 человека.

В целом с абхазской и грузинской стороны в списках пропавших без вести значатся 2 200 человек.

127 семей в Абхазии ждут информации о своих близких родственниках, пропавших без вести во время войны.

Через 15 дней по программе МККК откроется лаборатория по исследованию останков. В Абхазию прибудет экспертная группа специалистов из Аргентины, Кипра, Колумбии, ЮАР.

«Эта работа носит многопрофильный характер. Нам очень важно иметь больше доступа к семьям пропавших без вести, иметь больше контактов с очевидцами. К сожалению, это становится всё сложнее из-за давности лет. Все же прошло более 25 лет со времен окончания боевых действий, но наша Миссия все равно будет продолжать свою гуманитарную деятельность. Наша цель -  хоть как-то облегчить страдания родных и близких, живущих  надеждой найти своих близких», - отметил глава Миссии МККК в Абхазии Максим Забалуев.

Представитель МККК подчеркнул, что Миссия осуществляется благодаря тесному взаимодействию правительства Абхазии и Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость».  

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2019 13:48

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