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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗ ШЕСТИ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Новости Вторник, 25 июня 2019 15:53
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗ ШЕСТИ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ. Депутаты парламента приняли решения по четырем из шести включенных в повестку дня земельных вопросов.

Они дали согласие Кабинету министров на перевод из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли населенных пунктов» земельного участка площадью 0,5 га в селе Бабышира Гулрыпшского района. Земельный участок будет предоставлен ООО «Велес-С» в аренду сроком на 25 лет для строительства гостиницы.

Также было дано согласие на перевод из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли населенных пунктов» земельного участка площадью 0,7 га в селе Бабышира Гулрыпшского района, для последующего предоставления индивидуальному предпринимателю Эрику Квачахия под строительство санаторно-курортного объекта.

Из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли иного специального назначения» переводится земельный участок площадью 15 га в селе Дранда Гулрыпшского района. Этот участок будет передан МВД РА.

Депутаты дали согласие на перевод из категории «земли сельхозназначения» в категорию «земли населенных пунктов» земельного участка площадью 0,06 га в городе Новый Афон, с последующим предоставлением его индивидуальному предпринимателю Арехадне Авидзба для строительства гостиницы.

Еще два земельных вопроса были сняты с повестки дня.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2019 16:07

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