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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ», КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВ И ФУНКЦИЙ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Новости Вторник, 25 июня 2019 16:42
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ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ», КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВ И ФУНКЦИЙ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ. Депутаты приняли во втором чтении проект закона «О внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «Об исполнительном производстве».

«Законопроект направлен на устранение существующих противоречий в законодательстве», - отметил председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба, представлявший законопроект.

Вносимые изменения позволяют  конкретизировать судебных исполнителей, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов, и судебных исполнителей, исполняющих судебные акты и акты других органов и должностных лиц.

На Службу судебных исполнителей возлагается ряд функций, в том числе: по освобождению должником нежилого помещения и земельного участка, сноса строения; по отобранию и передаче ребенка, регулированию общения с ребенком; осуществления мер по принудительному выдворению из Республики Абхазия иностранных граждан и лиц без гражданства и др.

Много споров вызвало принятие в первом чтении законопроекта «О внесении изменений в Конституционный закон РА «О судебной власти».

Положения действующего закона, в части касающейся автоматизированной судебно-информационной системы, электронных документов, формирования состава судей с использованием автоматизированной судебно-информационной системы, фиксации судебного заседания с помощью видео-протоколирования, должны вступить в силу с 1 июля 2019 года.

Обсуждаемый законопроект предполагал введение этой части закона с 1 июля 2020 г. Об этом просила и председатель Верховного суда Манана Делба.

Она обратила внимание депутатов на то, что Минфин не профинансировал полностью закуп необходимого оборудования.

Принимавший участие в заседании сессии парламента вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба пояснил, что отказ в финансировании основан на выявленных фактах неэффективного использования госсредств. В частности, рыночная стоимость оборудования, которое по договору с Верховным судом должен был приобрести индивидуальный предприниматель Гогия, завышена на 20-50%.

В свою очередь председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба в категоричной форме заявил, что комитет против продления сроков введения закона в действие, потому что это происходит уже четвертый раз. Он также обратил внимание на многочисленные ошибки в самом законопроекте, представленном Верховным судом.

В итоге принятие решения было отложено из-за отсутствия кворума.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 25 июня 2019 16:48

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