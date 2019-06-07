ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ

Общий объем расходов Республиканского бюджета на 2019 год увеличен на 1 млрд 166 млн 479,8 тысяч рублей.

По словам представлявшего законопроект вице-премьера, министра финансов Джансуха Нанба, после внесения изменений общий объем Государственного бюджета РА на 2019 год по доходам составит 10 млрд 221 млн 435 тысяч рублей и по расходам - 11 млрд 50 млн 168 тысяч рублей.

Сухум. 25 июня 2019. Абхазия-Информ . Обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия о «Республиканском бюджете на 2019 год», внесенного в повестку дня сегодняшнего заседания сессии парламента, оказалось очень бурным.

За счет этого увеличения будут выделены дополнительные средства на решение неотложных социальных вопросов по обеспечению транспортной доступности (220,6 млн рублей); Резервный фонд президента увеличивается на 93,661 млн рублей и составит 443, 661 млн руб. На финансирование деятельности Республиканского совета ветеранов великой Отечественной войны, труда и Вооруженных сил РА дополнительно направляется 450 тыс. рублей, Минобороны - 500 тыс. рублей, Абхазскому Государственному телевидению - 8,796 млн руб.

При этом львиная доля средств, по словам Нанба, будет выделена местным бюджетам.

«Сколько мы можем увеличивать Фонд президента? Он делает с деньгами что хочет и мы опять должны увеличивать его фонд, тем более в преддверии выборов? Он не принимает раковых больных, люди вынуждены обращаться к нам! Какова причина увеличения финансирования его фонда?» - возмутился депутат Дмитрий Дбар.

Джансух Нанба пояснил, что размер резервного фонда президента определяется в сумме 5% от бюджета и в данной ситуации после увеличения самого бюджета эта норма соблюдается. Он также сообщил, что большая часть этой суммы будет выделена на ликвидацию последствий пожара в сухумской средней школе №2. Часть средств пойдет на ремонт системы канализации. Нанба не согласился с утверждением депутата Дбара, что президент не оказывает помощь простым гражданам, в том числе и больным.

Депутаты интересовались сметой расходов на ремонт школы №2 и причинами пожара.

По словам Джансуха Нанба, составление сметы находится на финальной стадии. По предварительным расчетам, ремонт обойдётся в 70-75 млн рублей. Он также сообщил, что, по заключениям экспертов, возгорание произошло от электропроводки, хотя при строительстве здания школы никакого электрооборудования на ее крыше не предусматривалось.

«Ни по проекту, ни по смете ни одного сантиметра электропроводки на чердаке этой школы не было предусмотрено. При этом, причиной возгорания называют именно электропроводку. Откуда она там взялась?», - поинтересовался депутат Александр Анкваб.

«Несанкционировано», - коротко ответил Джансух Нанба.

«Но вы об этом не сказали. Вот так и рождаются мифы! У нас их слишком много на квадратный метр. На этой крыше, повторяю еще раз и для журналистов, и для коллег. по проекту не было ни одного сантиметра электропроводки, кроме дежурных изолированных ламп. Если что-то там появилось, то уже после, и это дело компетентных органов», - резюмировал Анкваб.

Дмитрий Дбар напомнил Нанба, что Контрольной палатой было выявлено нецелевое расходование средств Резервного фонда президента. Он также констатировал, что в медучреждениях РФ остаются долги за лечение наших граждан.

«Раньше президенту 150 млн рублей хватало, а сейчас 350 не хватает, а при этом сам президент сказал, что чиновники воруют до полмиллиарда в год», - отметил Дмитрий Дбар.

Нанба пояснил, что этим вопросом должны заниматься правоохранительные органы, а не Минфин. Он также указал, что нарушения были выявлены не в президентском фонде, а в резервном фонде правительства.

«Исполнительная власть официально ответила, на что тратились средства, тем самым часть вопросов удалось снять. Более того, введен порядок расходования средств резервного фонда правительства», - сообщил вице-премьер.

Депутат Леонид Чамагуа обратил внимание Нанба на наличие задолженностей перед педагогами в Гагрском и Гудаутском районах, на что вице-премьер ответил, что средства в виде дотаций уже перечислены в местные бюджеты.

Депутат Илья Гуния также обратил внимание на долг государства перед учителями, перед медучреждениями России и старые долги пред строителями, по которым даже были приняты служебные решения.

Джансух Нанба заверил депутата, что в ближайшее время долги будут погашены, в том числе и перед строителями.

Председатель парламентского комитета по бюджету кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр призвала коллег поддержать внесение изменений в закон «О Республиканском бюджете на 2019 год».

«Давайте прекратим прения, мы все эти вопросы бурно обсуждали на заседании комитета. Я понимаю, что не соблюден регламент, но это экстренный случай. От нашего решения зависит выплата повышенной заработной платы, которая начнется с 1 июля, но доплаты будут начислены с начала года», - подчеркнула Натали Смыр.

Несмотря на призыв коллеги прекратить прения, депутаты продолжали задавать вопросы и спорить.

Спикер парламента Валерий Кварчия обратил внимание журналистов на поведение депутатов.

«Еженедельно, в понедельник у нас проходят совещания, на которые приходят максимум 17-18 человек. Многие депутаты могут в течение месяца ни раз не прийти на заседания парламентских комитетов. На заседаниях сессии, когда приходит время голосовать, часть депутатов выходит из зала. Как мы работаем? Стыдно перед людьми. Народ на нас смотрит, а мы порой неуправляемы!» - с возмущением говорил Кварчия.

Председатель комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба, воспользовавшись присутствием в парламенте вице-премьера, обратился с просьбой к Джансуху Нанба при формировании бюджета на 2020 год включить в него капитальный ремонт Республиканской детской больницы.

«Это очень важный вопрос: у нас на многое находятся средства, в том числе на приобретение служебных автомобилей, а на ремонт детской больницы средств нет», - посетовал депутат.

Он также отметил, что при принятии решений на заседаниях российско-абхазской Межправкомиссии, при обсуждении некоторых вопросов представитель парламента в комиссии Натали Смыр не приглашается, в то время, как ее присутствие там могло бы снять многие вопросы у депутатов.

В ответ Джансух Нанба сообщил, что идет активное обсуждение перечня объектов, которые планируется восстановить и отремонтировать за счет средств, выделяемых по линии Инвестпрограммы на 2020 - 2021 годы, там предусматривается ремонт детской больницы.

Что касается присутствия представителя парламента на закрытых заседаниях Межправкомиссии, то, по словам вице-премьера, депутатам следует обратиться с соответствующим письмом об изменении регламента работы этой комиссии.

После долгих споров депутаты приняли в первом чтении законопроект «О внесении изменений в закон Республики Абхазия «О Республиканском бюджете на 2019 год». Из 27 депутатов, присутствовавших на заседании сессии, 25 проголосовали «за», один - «против». Один депутат воздержался от голосования.

Несмотря требование нескольких депутатов отложить окончательное принятие законопроекта, он все же был принят. Голосование во втором, окончательном чтении прошло следующим образом: 19 – «за», четыре - «против», четыре - «воздержались».