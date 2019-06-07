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Абхазия Информ

С 26 ИЮНЯ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

Новости Среда, 26 июня 2019 10:33
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С 26 ИЮНЯ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ

 

Сухум. 26 июня 2019. Абхазия-Информ.  С 26 июня началась регистрация Центризбиркомом  инициативных групп граждан и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты РА.

Первыми в Центризбирком пришли представители инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты РА депутата парламента Алмаса Джопуа. Как стало известно Абхазия-Информ инициативную группу возглавляет депутат парламента Натали Смыр.

В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.

Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии (а их на сегодняшний день в  Абхазии 10 - ред. АИ)), зарегистрированные в  Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также  и группы  избирателей.

Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии РА. 

Политическая партия  вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат от политической партии  может и не быть  членом данной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается  политической партией  тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

При выдвижении кандидата в президенты  от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты  от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории  Абхазии.

 

 

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 26 июня 2019 10:56

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