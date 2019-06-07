С 26 ИЮНЯ НАЧАЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМОМ ИНИЦИАТИВНЫХ ГРУПП ГРАЖДАН И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ
Сухум. 26 июня 2019. Абхазия-Информ. С 26 июня началась регистрация Центризбиркомом инициативных групп граждан и политических партий по выдвижению кандидатов в президенты РА.
Первыми в Центризбирком пришли представители инициативной группы по выдвижению кандидатом в президенты РА депутата парламента Алмаса Джопуа. Как стало известно Абхазия-Информ инициативную группу возглавляет депутат парламента Натали Смыр.
В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.
Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии (а их на сегодняшний день в Абхазии 10 - ред. АИ)), зарегистрированные в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также и группы избирателей.
Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии РА.
Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат от политической партии может и не быть членом данной политической партии.
Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.
При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.
Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.
Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.
Последнее от
- ОБЩИЙ ОБЪЕМ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА НА 2019 ГОД УВЕЛИЧИВАЕТСЯ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
- ПАРЛАМЕНТ ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ», КАСАЮЩИЕСЯ ПРАВ И ФУНКЦИЙ СУДЕБНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
- ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЯ ПО ЧЕТЫРЕМ ИЗ ШЕСТИ ВКЛЮЧЕННЫХ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ
- ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА ИЗБРАЛИ ЧЕТЫРЕХ СУДЕЙ
- С 25 ИЮНЯ ПО СЕНТЯБРЬ ЭКСПЕРТЫ МККК ПЛАНИРУЮТ ИССЛЕДОВАТЬ БОЛЕЕ 40 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ЗАХОРОНЕНИЙ