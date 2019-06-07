НАЧАЛИСЬ СЪЕМКИ ФИЛЬМА О СПУСКЕ В САМУЮ ГЛУБОКУЮ ПЕЩЕРУ

Начались съемки документальной картины о покорении российскими спелеологами самой глубокой пещеры Земли – пещеры Веревкина, которая расположена в Абхазии, горном массиве Арабика. Оттуда на прошлой неделе вернулись со своих первых съемок выпускницы режиссерского факультета МГИК Василиса Юренкова и Надия Крутько Сабальос, приступившие к работе под руководством своего мастера Дарьи Хреновой.

Сухум. 26 июня 2019.Абхазия-Информ. Выпускница режиссерского факультета МГИК из Коста-Рики Надия Крутько Сабальос отыскала Ихтиозавра в Дагестане, а затем поехала наблюдать за спелеологами в Абхазию.Об этом сообщает сайт Гильдии неигорового кино и телевидения http://rgdoc.ru

Семь лет назад Надия приехала в Россию из Коста-Рики учиться и осталась здесь жить. И Василиса, и Надия, в начале обучения погрузились в съемки игровых коротких метров, но к последнему курсу основательно переключились на документальное кино. Для съемок фильма «Ихтиозавр» - о дагестанском любителе-палеонтологе - Надия, еще не очень хорошо знавшая русский язык, одна уехала в Дагестан и прожила там месяц. После этого состоялось еще несколько экспедиций, при участии студии «Волшебная гора»: к концу лета картина будет готова.

Пока длится монтаж картины, Надия также стала принимать участие в съемках фильма Василисы Юренковой «Пещера Веревкина: открытие глубины». В первый день экспедиции Василиса получила диплом за лучший документальный проект на Всероссийском питчинге дебютантов в Ставрополе и отправилась в Абхазию догонять группу спелеологов, руководителем которых является Павел Демидов. Павел Демидов окончил Морскую Академию в Одессе и стал одним из немногих, кто прошел джунгли островов Фиджи в одиночку и практически превратился там в местного жителя – на островах он желанный гость в каждой семье. Соединение с манящей дикой природой темных неизученных пещер без людей, без цивилизации, электричества и горячей воды дает ему ощущение свободы и настоящей жизни.

Павел Демидов и его команда московских экстремалов-спелеологов оказались открывателями глубочайших тайн планеты. Они установили новый мировой рекорд: абхазская пещера Веревкина, покоренная ими, оказалась самой глубокой на планете. Каждый раз исследователи не уверены на все сто, что вернутся назад. Но, несмотря на опасные сходы паводков, они готовятся к очередному спуску, собрав заказы и пожелания от ученых разных стран, чтобы вернуться к ним с образцами уникальных сталагмитов и неизвестных биологических видов.

В начале июня спелеологи отправились на спуск с представителями международного сообщества – профессиональным спелео-фотографом британцем Робби Шоном из National Geographic и итальянцами Фавио Болини, Ромео Уриесом и Франческо Каприлем. Робби Шон - педантичный фотограф-экстремал, который подолгу выверяет каждый кадр, ставит освещение – с ним неподготовленные для такого рода занятий спелеологи позируют по 15-30 дублей, в результате чего устают больше, чем во время своих исследований. Документалисты сопровождают группу лишь до определенного пункта на покрытом снегом массиве, сам спуск по оговоренной технологии снимает участник спелео-команды, оператор Петр Любимов. У каждого члена группы на себе - по два десятикилограммовых мешка: оборудование и провизия, фонари, горелки. Остановки делаются в базовых лагерях на глубине 600 м, 1350 м и 2100 м. Ночлег устраивают в глубоких каменных нишах. Для связи с поверхностью тащат на глубину огромные бухты телефонного кабеля. Чтобы достичь дна пещеры, требуется почти неделя активного спуска.

Теперь, после достижения мирового рекорда и очередного июньского спуска, команда снова вернется сюда в августе, вместе с австрийскими и испанскими биологами, чтобы собрать редкие, возможно, даже новые виды микроорганизмов и бактерий.

Мир еще толком и не услышал об открытии глубины – новости о российских достижениях почти не выходят в информационное поле, и фильм призван также рассказать как об этом событии, так и о важности проводимых в пещере исследований.

http://rgdoc.ru/news/nachalis-semki-filma-o-spuske-v-samuyu-glubokuyu-peshcheru