ПЕРВОМУ НЕЗАВИСИМОМУ АБХАЗСКОМУ ТЕЛЕКАНАЛУ «АБАЗА-ТВ» 12 ЛЕТ!
Сухум. 26 июня 2019 г. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба и премьер-министр Валерий Бганба поздравили коллектив «Абаза-ТВ» с днем основания телеканала.
«Уважаемые сотрудники первого независимого абхазского телеканала «Абаза-ТВ»! Поздравляю вас с днем основания телеканала!
Уже 12 лет «Абаза-ТВ» оперативно, качественно и объективно освещает происходящие в стране политические, социально-экономические и культурные события.
Телеканал располагает доверием многотысячной аудитории, и за этим стоит большой труд сплоченного коллектива «Абаза-ТВ». Преданное отношение к своему делу, энтузиазм и трудолюбие стали залогом вашей многолетней успешной работы», - отмечается в поздравлении президента.
Рауль Хаджимба пожелал коллективу «Абаза ТВ» благополучия, удачи во всех начинаниях и новых успехов.
В поздравительном адресе, направленном гендиректору «Абаза-ТВ» Руслану Хашигу премьер министр свою очередь премьер-министр Валерий Бганба высокую роль телеканала в воспитании молодого поколения, развитии культуры и образования в республике.
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