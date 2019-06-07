РЕМОНТ СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ №2 ОБОЙДЕТСЯ В 70 - 75 МЛН РУБЛЕЙ
Сухум. 27 июня 2019. Абхазия-Информ. 25 июня на заседании сессии парламента вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил, что на ремонт сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина, пострадавшей в результате пожара, будут выделены средства из Резервного фонда президента.
25 июня депутаты парламента проголосовали за внесение изменений в закон о республиканском бюджете Абхазии на 2019 г. Одно из изменений касалось увеличения за счет российской финансовой помощи резервного фонда президента на 93 млн рублей.
По предварительным расчетам, ремонт школы обойдётся в 70-75 млн рублей.
Приезжавший в то время в Абхазию президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, после осмотра объекта дал высокую оценку проведенным там работам. Он также предложил президенту РА Сергею Багапшу пригласить в Абхазию московских строителей и показать им, как нужно строить школы и за какую цену.
Возгорание Сухумской средней школы №2 произошло 2 мая 2019 года. В результате пожара практически полностью сгорела кровля здания.
Площадь школы составляет 2008 квадратных метров. До пожара в ней обучалось 1250 учеников.
К 1 сентября 2019 г. ремонтные работы должны завершиться..
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