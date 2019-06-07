РЕМОНТ СУХУМСКОЙ ШКОЛЫ №2 ОБОЙДЕТСЯ В 70 - 75 МЛН РУБЛЕЙ

25 июня депутаты парламента проголосовали за внесение изменений в закон о республиканском бюджете Абхазии на 2019 г. Одно из изменений касалось увеличения за счет российской финансовой помощи резервного фонда президента на 93 млн рублей.

Сухум. 27 июня 2019. Абхазия-Информ . 25 июня на заседании сессии парламента вице-премьер, министр финансов Джансух Нанба сообщил, что на ремонт сухумской средней школы №2 им. А.С. Пушкина, пострадавшей в результате пожара, будут выделены средства из Резервного фонда президента.

В 2008 году Сухумская средняя школа № 2 была отремонтирована за счет финансовой помощи Российской Федерации. Фактически здание было восстановлено с нуля. Предварительная смета расходов на ее ремонт составляла 120 млн рублей. Все ремонтные работы проводились под контролем премьер-министра Абхазии Александра Анкваба. В конечном итоге школа была сдана «под ключ» за 84 млн 100 тысяч рублей. (Курс доллара в 2008 году колебался от 24 до 29 рублей за доллар).

Приезжавший в то время в Абхазию президент Российской Федерации Дмитрий Медведев, после осмотра объекта дал высокую оценку проведенным там работам. Он также предложил президенту РА Сергею Багапшу пригласить в Абхазию московских строителей и показать им, как нужно строить школы и за какую цену.

Возгорание Сухумской средней школы №2 произошло 2 мая 2019 года. В результате пожара практически полностью сгорела кровля здания.

Площадь школы составляет 2008 квадратных метров. До пожара в ней обучалось 1250 учеников.

К 1 сентября 2019 г. ремонтные работы должны завершиться..