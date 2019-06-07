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Абхазия Информ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСТАМУРА КАКАЛИЯ

Новости Четверг, 27 июня 2019 14:43
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСТАМУРА КАКАЛИЯ

 

Сухум. 27 июня. Абхазия-Информ. В четверг 27 июня Центризбирком зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты Абхазии Астамура Какалия.

А. Какалия является членом инициативной группы граждан, выступающей за ратификацию 20-ой статьи Конвенции ООН против коррупции, принятие закона «О декларировании доходов, расходов, имуществ и обязательств имущественного характера публичными служащими и депутатами», а также за конкурсный отбор кадров.

В среду 26 июня были зарегистрированы политическая партия «Акзаара», которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел, а ныне советника президента РА по координации деятельности правоохранительных органов Леонида Дзапшба, а также инициативную группу по выдвижению кандидатом Алмаса Джапуа. Депутата Алмаса Джапуа поддерживает общественная организация «Общее дело».

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