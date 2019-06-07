С 28 ИЮНЯ ПО 7 ИЮЛЯ НА БЕРЕГУ МОРЯ В СЕЛЕ МГУДЗЫРХУА БУДЕТ РАБОТАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «ХРАНИТЕЛИ ПРИРОДЫ КАВКАЗА»

Как сообщила «Абхазия-Информ» председатель экологической организации «Апсабара» Астанда Джения, в экошколе участвуют до 50 человек, в их числе 15 школьников из разных районов Абхазии.

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ . 28 июня на берегу Черного моря в селе Мгудзырхуа Гудаутского района на базе общественной экологической организации «Апсабара» открылась международная экологическая школа «Хранители природы Кавказа».

В школе будут работать секции орнитологии, почвоведения, ботаники. Планируются мастер-классы. По итогам занятий будет организована конференция.

Кроме занятий юных экологов в экошколе ждут развлекательные программы и литературно-музыкальные вечера, мастер-классы, спортивные соревнования, экскурсии по историческим местам.

Приятное разнообразие в программу экошколы внесет бердинг (спортивная орнитология) с участием местных охотников, экскурсии в Пицундо-Мюссерский заповедник и Новоафонскую пещеру. Все живут в палатках, организовано питание в полевой кухне.

Организаторы экошколы - общественная экологическая организации «Апсабара», ГКУ Краснодарского края «Природный орнитологический парк Имеретинской низменности» и некоммерческое партнерство содействия развитию орнитологии «Птицы и Люди» (Москва).

Основная цель экошколы «Хранители природы Кавказа» – повысить знания участников о биологическом разнообразии Кавказа и о системе особо охраняемых природных территорий, обеспечивающих трансграничное сохранение редких видов и экосистем.

Преподаватели экошколы - сотрудники Абхазского государственного университета, Института экологии Академии наук Республики Абхазия, Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, «Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности», Кавказского государственного природного биосферного заповедника, Сочинского национального парка и других ведущих научных учреждений, занимающихся изучением природы Кавказа.

Завершается экошкола «Хранители природы Кавказа» 7 июля.

Для справки: Общественная экологическая организация «Апсабара» работает с 1994 года.

За 25 лет своего существования «Апсабара» реализовала десятки различных экологических проектов и мероприятий. В 1997 г. на национальном телевидении природоохранным ведомством и ЭО «Апсабара» была создана экологическая теле- и радиопрограмма «Ажвейпша». «Апсабара» активно работает с детьми в школах, формируя детско-юношеское экологическое движение.

С 2014 года "Апсабара" является активным участником детско-юношеского экологического движения «Шолоховский родник». С 2017 года «Апсабара» осуществляет проект "Содействие возрождению колхидского самшита".