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Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

Новости Пятница, 28 июня 2019 12:34
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ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

 

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил выпускников школ Абхазии 2019 года.

В поздравительном послании, в частности, говорится:

"Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с успешным преодолением важного жизненного рубежа – окончанием школы! Вам предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. Вас ждут первые самостоятельные решения и ответственные поступки. Сегодня вы полны сил и больших планов на будущее.

На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей страны. Несомненно одно – гарантом успешного развития нашего государства станет полученное вами достойное образование. Главное – не останавливаться на достигнутом!

Пусть выбранная вами профессия будет любимым делом и приносит вам настоящее удовольствие и большую пользу всему нашему обществу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед, и отличных успехов во всех ваших начинаниях".

Прочитано 3 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2019 12:37

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