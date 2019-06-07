ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ
Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба поздравил выпускников школ Абхазии 2019 года.
В поздравительном послании, в частности, говорится:
"Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с успешным преодолением важного жизненного рубежа – окончанием школы! Вам предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. Вас ждут первые самостоятельные решения и ответственные поступки. Сегодня вы полны сил и больших планов на будущее.
На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей страны. Несомненно одно – гарантом успешного развития нашего государства станет полученное вами достойное образование. Главное – не останавливаться на достигнутом!
Пусть выбранная вами профессия будет любимым делом и приносит вам настоящее удовольствие и большую пользу всему нашему обществу.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед, и отличных успехов во всех ваших начинаниях".
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