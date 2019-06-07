ПРЕЗИДЕНТ РАУЛЬ ХАДЖИМБА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ АБХАЗИИ С ОКОНЧАНИЕМ ШКОЛЫ

"Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с успешным преодолением важного жизненного рубежа – окончанием школы! Вам предстоит окунуться в совершенно новую жизнь. Вас ждут первые самостоятельные решения и ответственные поступки. Сегодня вы полны сил и больших планов на будущее.

На вас возложены большие надежды, ведь именно вам вершить будущее нашей страны. Несомненно одно – гарантом успешного развития нашего государства станет полученное вами достойное образование. Главное – не останавливаться на достигнутом!

Пусть выбранная вами профессия будет любимым делом и приносит вам настоящее удовольствие и большую пользу всему нашему обществу.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, новых побед, и отличных успехов во всех ваших начинаниях".