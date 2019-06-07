Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального университета при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и министерства образования и науки РА проводят комплекс образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий «Русский язык - шаг в будущее к достижениям российского образования, науки и культуры»

Дистанционный этап проводится с 30 сентября по 4 октября 2019 года; очный - с 14 по 18 октября 2019 года в г. Ткуарчал.

Комплекс мероприятий направлен на укрепление профессиональных и культурных связей между педагогическими сообществами России и Абхазии, обмен научно-методическим опытом в образовательной сфере.