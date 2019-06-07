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Абхазия Информ

«РУССКИЙ ЯЗЫК - ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»

Новости Пятница, 28 июня 2019 12:52
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«РУССКИЙ ЯЗЫК - ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»

 

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального университета при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и министерства образования и науки РА проводят комплекс образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий «Русский язык - шаг в будущее к достижениям российского образования, науки и культуры»

Дистанционный этап проводится с 30 сентября по 4 октября 2019 года; очный - с 14 по 18 октября 2019 года в г. Ткуарчал.

Комплекс мероприятий направлен на укрепление профессиональных и культурных связей между педагогическими сообществами России и Абхазии, обмен научно-методическим опытом в образовательной сфере.

Участники получат необходимые знания, навыки, опыт реализации и продвижения продуктов научного исследования, методических наработок, творчества.

К участию в мероприятиях приглашаются учащиеся и преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке, работники библиотек, соотечественники, проживающие за рубежом, представители СМИ и заинтересованные иностранные граждане, в том числе слушатели курсов русского языка при представительствах Россотрудничества, а также представители органов управления образованием Республики Абхазия.

Программа мероприятий включает в себя 4 блока:

• Блок 1. Педагогическая мастерская для преподавателей русского языка и иных учебных дисциплин (предметов) на русском языке.

• Блок 2. Использование современных образовательных и педагогических информационных технологий на примере российских электронных образовательных и общекультурных ресурсов.

• Блок 3. Презентация учебников и учебных пособий на русском языке, в том числе рекомендуемых для изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам.

• Блок 4. Использование современных образовательных и педагогических технологий при проведении тематических уроков и внеурочных мероприятий с использованием тематики памятных дат российской литературы, культуры и науки, культурологических особенностей России и Абхазии.

Участие в мероприятиях является бесплатным. По итогам мероприятий слушателям будут выданы сертификаты.

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