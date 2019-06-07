«РУССКИЙ ЯЗЫК - ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»
Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Гуманитарный институт Северо-Кавказского федерального университета при поддержке Представительства Россотрудничества в Республике Абхазия и министерства образования и науки РА проводят комплекс образовательных, просветительских и научно-методических мероприятий «Русский язык - шаг в будущее к достижениям российского образования, науки и культуры»
Дистанционный этап проводится с 30 сентября по 4 октября 2019 года; очный - с 14 по 18 октября 2019 года в г. Ткуарчал.
Комплекс мероприятий направлен на укрепление профессиональных и культурных связей между педагогическими сообществами России и Абхазии, обмен научно-методическим опытом в образовательной сфере.
К участию в мероприятиях приглашаются учащиеся и преподаватели организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным и (или) дополнительным общеобразовательным программам полностью или частично на русском языке, работники библиотек, соотечественники, проживающие за рубежом, представители СМИ и заинтересованные иностранные граждане, в том числе слушатели курсов русского языка при представительствах Россотрудничества, а также представители органов управления образованием Республики Абхазия.
Программа мероприятий включает в себя 4 блока:
• Блок 1. Педагогическая мастерская для преподавателей русского языка и иных учебных дисциплин (предметов) на русском языке.
• Блок 2. Использование современных образовательных и педагогических информационных технологий на примере российских электронных образовательных и общекультурных ресурсов.
• Блок 3. Презентация учебников и учебных пособий на русском языке, в том числе рекомендуемых для изучения обучающимися по основным общеобразовательным программам.
• Блок 4. Использование современных образовательных и педагогических технологий при проведении тематических уроков и внеурочных мероприятий с использованием тематики памятных дат российской литературы, культуры и науки, культурологических особенностей России и Абхазии.
Участие в мероприятиях является бесплатным. По итогам мероприятий слушателям будут выданы сертификаты.
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