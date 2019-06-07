КАБМИН УТВЕРДИЛ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РА
Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил состав комиссии по подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия
В комиссию, возглавляемую первым вице-премьером Дауром Аршба, входят:
– Валерий Кварчия – спикер Народного Собрания – Парламента,
– Владимир Зантария – советник Президента по культуре, науке и образованию,
– Батал Хагуш – председатель Государственного комитета по государственной языковой политике (заместитель председателя Комиссии),
– Джансух Нанба. – вице-премьер, министр финансов,
– Адгур Какоба – министр образования и науки,
– Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия,
– Беслан Дбар – министр по репатриации,
– Сангулия Давид – руководитель Аппарата Кабинета Министров,
– Батал Айба – председатель парламентского комитета по образованию
науке, языковой политике, религии и делам СМИ,
– Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета,
– Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазия,
– Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей Абхазии,
– Ирина Куакуаскир . – директор Института педагогики им. Н. Х. Адзинба,
– Арда Ашуба – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа,
– Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов РА, генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ»,
– Роланд Бганба – генеральный директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».
– Даур Начкебиа – директор РГУ «Абхазское государственное издательство».
Комиссии поручается подготовить проект государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия. При подготовке проекта Программы должны учитываться основные требования к разрабатываемому проекту: вид программы – государственная; статус – президентская; срок действия – среднесрочный (2020 – 2022 гг.);
Комиссия должна завершить работу до 1 декабря 2019 года.
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