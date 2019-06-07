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Абхазия Информ

КАБМИН УТВЕРДИЛ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РА

Новости Пятница, 28 июня 2019 13:15
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КАБМИН УТВЕРДИЛ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РА

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил состав комиссии по подготовке проекта государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия

В комиссию, возглавляемую первым вице-премьером Дауром Аршба, входят:

– Валерий Кварчия – спикер Народного Собрания – Парламента,

– Владимир Зантария – советник Президента по культуре, науке и образованию,

– Батал Хагуш – председатель Государственного комитета по государственной языковой политике   (заместитель председателя Комиссии),

– Джансух Нанба. – вице-премьер, министр финансов,

– Адгур Какоба – министр образования и науки,

– Эльвира Арсалия – министр культуры и охраны историко-культурного наследия,

– Беслан Дбар – министр по репатриации,

– Сангулия Давид – руководитель Аппарата Кабинета Министров,

– Батал Айба –  председатель парламентского комитета по образованию

науке, языковой политике, религии и делам СМИ,

– Алеко Гварамия – ректор Абхазского государственного университета,

– Зураб Джапуа – президент Академии наук Абхазия,

– Вахтанг Абхазоу – председатель Союза писателей Абхазии,

– Ирина Куакуаскир . – директор Института педагогики им. Н. Х. Адзинба,

– Арда Ашуба – директор Абхазского института гуманитарных исследований им. Д. Гулиа,

– Руслан Хашиг – председатель Союза журналистов РА, генеральный директор телеканала «Абаза-ТВ»,

– Роланд Бганба – генеральный директор Республиканского государственного учреждения «Абхазская государственная телерадиокомпания».

– Даур Начкебиа – директор РГУ «Абхазское государственное издательство».

Комиссии поручается подготовить проект государственной целевой программы по развитию государственного языка Республики Абхазия. При подготовке проекта Программы должны учитываться основные требования к разрабатываемому проекту: вид программы – государственная; статус – президентская; срок действия – среднесрочный (2020 – 2022 гг.);

Комиссия должна завершить работу до 1 декабря 2019 года.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2019 13:17

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