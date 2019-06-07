ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО И ПОЛОЖЕНИЕ О «ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» И ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ГРАМОТЫ

Награждение Почетной грамотой является формой поощрения Кабинета Министров РА за вклад в развитие законодательства Абхазии, заслуги в области государственного, экономического, социального, культурного, духовного и национального развития, осуществления эффективной деятельности органов исполнительной власти РА, развитие местного самоуправления, обеспечение законности, прав и свобод граждан, реализацию внешней политики государства, продвижение положительного имиджа Абхазии на международной арене, развитие и укрепление международного сотрудничества с Республикой Абхазия, а также осуществление иных полномочий, возложенных на Кабинет Министров РА законодательством Республики Абхазия.Награждения грамотой могут удостаиваться граждане РА и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Абхазии, независимо от организационно-правовых форм и форм собс

могут быть также удостоены иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе должностные лица государственных органов иностранных государств, а также международные и иностранные организации.

Грамотой не могут быть награждены граждане РА, иностранные граждане или лица без гражданства, имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления на территории Абхазии или за ее пределами, признаваемого таковым в соответствии с законодательном Республики Абхазия.

Решение о награждении принимается коллегиально на заседании Кабинета Министров РА.