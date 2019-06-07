УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ

Резервный фонд местных органов государственного управления Республики Абхазия создан для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстано-вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ . В пятницу 28 июня состоялось заседание Кабинета министров РА. В повестку дня было включено 17 вопросов. Члены правительства приняли решения по 15 вопросам, два вопроса были сняты с повестки дня.

Размер Фонда определяется по решению органов местного самоуправления на соответствующий год и не может превышать 3 процентов общего объема расходов местного бюджета на соответствующий год.

Средства Фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов местных бюджетов Абхазии, в том числе на:

1) проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

2) проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ;

3) предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования системы жизнеобеспечения населения, и ликвидацию их последствий;

4) финансирование расходов на проведение общественно значимых мероприятий;

5) проведение неотложных мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

6) проведение мероприятий по обеспечению охраны растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов;

7) финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования местных органов государственного управления и им подведомственные организации и учреждения.

8) оказание единовременной материальной помощи гражданам РА, прописанным на соответствующей административно-территориальной единице.

Кабмин утвердил состав рабочей группы по подготовке законопроекта в сфере нормативно-правового регулирования возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков.

Утвержден и состав Совета Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

На заседании также было утверждено «Положение о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования и органы), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Абхазия, специальных формирований и органов, создаваемых в военное время»

Положение определяет порядок призыва на военную службу по мобилизации граждан Республики Абхазия, пребывающих в запасе.

Контроль за исполнением постановления возлагается на Минобороны РА.

Дмитрий Хагуш назначен заместителем министра сельского хозяйства РА.