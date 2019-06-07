УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ
Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. В пятницу 28 июня состоялось заседание Кабинета министров РА. В повестку дня было включено 17 вопросов. Члены правительства приняли решения по 15 вопросам, два вопроса были сняты с повестки дня.
Правительство утвердило «Порядок использования средств резервного фонда местных органов государственного управления Республики Абхазия».
Резервный фонд местных органов государственного управления Республики Абхазия создан для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстано-вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
Размер Фонда определяется по решению органов местного самоуправления на соответствующий год и не может превышать 3 процентов общего объема расходов местного бюджета на соответствующий год.
Средства Фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов местных бюджетов Абхазии, в том числе на:
1) проведение аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихий-ных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
2) проведение непредвиденных ремонтных и восстановительных работ;
3) предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования системы жизнеобеспечения населения, и ликвидацию их последствий;
4) финансирование расходов на проведение общественно значимых мероприятий;
5) проведение неотложных мероприятий в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
6) проведение мероприятий по обеспечению охраны растений и продукции растительного происхождения от карантинных объектов;
7) финансирование мероприятий по обеспечению надлежащего функционирования местных органов государственного управления и им подведомственные организации и учреждения.
8) оказание единовременной материальной помощи гражданам РА, прописанным на соответствующей административно-территориальной единице.
Кабмин утвердил состав рабочей группы по подготовке законопроекта в сфере нормативно-правового регулирования возведения на территории Республики Абхазия памятных знаков.
Утвержден и состав Совета Государственного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
На заседании также было утверждено «Положение о призыве на военную службу по мобилизации граждан, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования и органы), для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Республики Абхазия, специальных формирований и органов, создаваемых в военное время»
Положение определяет порядок призыва на военную службу по мобилизации граждан Республики Абхазия, пребывающих в запасе.
Контроль за исполнением постановления возлагается на Минобороны РА.
Дмитрий Хагуш назначен заместителем министра сельского хозяйства РА.
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