ЗАКОНОПРОЕКТЫ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2020 ГОД ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПАРЛАМЕНТ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Правительство установило срок подачи в парламент проектов законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2020 год до 1 ноября 2019 года.
Минэкономики предписано организовать разработку прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год и представить на утверждение в Кабинет министров до 1 августа 2019 года Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год.
Минфин на основе Индикативного плана в соответствии с действующим бюджетным, налоговым законодательствами и другими нормативно-правовыми актами Республики Абхазия разработает основные параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета на 2020 год.
Законопроект «О Республиканском бюджете на 2020 год» должен быть представлен в Кабинет министров до 1 октября 2019 года.
Государственные внебюджетные фонды также в срок до 1 октября 2019 года должны представить в Кабмин проекты своих бюджетов.
Местным органам государственного управления предписано организовать работу по формированию соответствующих бюджетов и представить их в Минфин не позднее 20 сентября 2019 года, при этом согласовать с министерством размер дотаций до 15 сентября 2019 года.
Все администраторы доходов должны представить в Минфин до 10 августа 2019 года в прогнозные показатели администрируемых ими видов доходов на 2020 год.
Министерство по налогам и сборам на основе показателей Индикативного плана социально-экономического развития РА на 2020 год должно представить прогноз объемов собираемых доходов Государственного бюджета Республики Абхазия в 2020 году с соответствующими обоснованиями и расчетами, а также материалы с оценкой ожидаемых в 2020 году потерь Государственного бюджета Республики Абхазия в связи с предоставленными налоговыми льготами.
ГТК РА ету Республики Абхазия также обязан представить прогноз поступлений в 2020 году таможенных платежей, подлежащих зачислению в республиканский бюджет.
Глава правительства Валерий Бганба предупредил министров, что разрабатываемые ими целевые программы необходимо утвердить на заседаниие Кабмина, в противном случае они не войдут в бюджет.
При обсуждении вопроса, замминистра экономики Заур Гулия попросил сдвинуть сроки предоставления Индикативного плана с 1 августа на 1 сентября.
«Мы хотим свои прогнозы основывать на результатах работы экономического блока за первое полугодие. Но балансы крупные предприятия сдают в районные и городские Управления экономики только 20-25 июля, а те, после обработки, пересылают информацию в Минэкономики. В итоге у нас не остается времени для предоставления более достоверных статданных», - констатировал Гулия.
Но глава Кабимна и министры не поддержали такое предложение Минэкономики.
В то же время Валерий Бганба потребовал от вице-премьера, министра финасов Джансуха Нанба ужесточить контроль за своевременной сдачей балансов и наказывать тех, кто постоянно нарушает бюджетное законодательство.
Последнее от
- ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСТАМУРА ТАРБА И АСТАМУРА ОТЫРБА
- УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ АБХАЗИИ
- ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО И ПОЛОЖЕНИЕ О «ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ» И ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ГРАМОТЫ
- КАБМИН УТВЕРДИЛ СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ПО РАЗВИТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЯЗЫКА РА
- «РУССКИЙ ЯЗЫК - ШАГ В БУДУЩЕЕ К ДОСТИЖЕНИЯМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И КУЛЬТУРЫ»