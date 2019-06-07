ЗАКОНОПРОЕКТЫ О РЕСПУБЛИКАНСКОМ БЮДЖЕТЕ И БЮДЖЕТАХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2020 ГОД ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПАРЛАМЕНТ НЕ ПОЗДНЕЕ 1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА

Минэкономики предписано организовать разработку прогноза социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год и представить на утверждение в Кабинет министров до 1 августа 2019 года Индикативный план социально-экономического развития Республики Абхазия на 2020 год.

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. Правительство установило срок подачи в парламент проектов законов о республиканском бюджете и бюджетах государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия на 2020 год до 1 ноября 2019 года.

Минфин на основе Индикативного плана в соответствии с действующим бюджетным, налоговым законодательствами и другими нормативно-правовыми актами Республики Абхазия разработает основные параметры и проектировки основных показателей республиканского бюджета на 2020 год.

Законопроект «О Республиканском бюджете на 2020 год» должен быть представлен в Кабинет министров до 1 октября 2019 года.

Государственные внебюджетные фонды также в срок до 1 октября 2019 года должны представить в Кабмин проекты своих бюджетов.

Местным органам государственного управления предписано организовать работу по формированию соответствующих бюджетов и представить их в Минфин не позднее 20 сентября 2019 года, при этом согласовать с министерством размер дотаций до 15 сентября 2019 года.

Все администраторы доходов должны представить в Минфин до 10 августа 2019 года в прогнозные показатели администрируемых ими видов доходов на 2020 год.

Министерство по налогам и сборам на основе показателей Индикативного плана социально-экономического развития РА на 2020 год должно представить прогноз объемов собираемых доходов Государственного бюджета Республики Абхазия в 2020 году с соответствующими обоснованиями и расчетами, а также материалы с оценкой ожидаемых в 2020 году потерь Государственного бюджета Республики Абхазия в связи с предоставленными налоговыми льготами.

ГТК РА ету Республики Абхазия также обязан представить прогноз поступлений в 2020 году таможенных платежей, подлежащих зачислению в республиканский бюджет.

Глава правительства Валерий Бганба предупредил министров, что разрабатываемые ими целевые программы необходимо утвердить на заседаниие Кабмина, в противном случае они не войдут в бюджет.

При обсуждении вопроса, замминистра экономики Заур Гулия попросил сдвинуть сроки предоставления Индикативного плана с 1 августа на 1 сентября.

«Мы хотим свои прогнозы основывать на результатах работы экономического блока за первое полугодие. Но балансы крупные предприятия сдают в районные и городские Управления экономики только 20-25 июля, а те, после обработки, пересылают информацию в Минэкономики. В итоге у нас не остается времени для предоставления более достоверных статданных», - констатировал Гулия.

Но глава Кабимна и министры не поддержали такое предложение Минэкономики.

В то же время Валерий Бганба потребовал от вице-премьера, министра финасов Джансуха Нанба ужесточить контроль за своевременной сдачей балансов и наказывать тех, кто постоянно нарушает бюджетное законодательство.