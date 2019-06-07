ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСТАМУРА ТАРБА И АСТАМУРА ОТЫРБА
Сухум. 27 июня. Абхазия-Информ. В пятницу 28 июня Центризбирком зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии.
Одна группа выдвигает кандидатом в президенты бывшего председателя СГБ и экс-вице-премьера Астамура Тарба, другая – бывшего директора госкомпании «Абхазчай» Астамура Отырба.
По данным на середину дня 28 июня, ЦИК зарегистрировал одну политическую партию и четыре инициативные группы.
27 июня была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом в президенты Астамура Какалия.
26 июня были зарегистрированы политическая партия «Акзаара», которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел, а ныне советника президента РА по координации деятельности правоохранительных органов Леонида Дзапшба, а также инициативную группу по выдвижению кандидатом Алмаса Джапуа. Депутата Алмаса Джапуа поддерживает общественная организация «Общее дело».
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