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Абхазия Информ

ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСТАМУРА ТАРБА И АСТАМУРА ОТЫРБА

Новости Пятница, 28 июня 2019 14:53
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ЦЕНТРИЗБИРКОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТАМИ В ПРЕЗИДЕНТЫ АБХАЗИИ АСТАМУРА ТАРБА И АСТАМУРА ОТЫРБА

 

Сухум. 27 июня. Абхазия-Информ. В пятницу 28 июня Центризбирком зарегистрировал инициативные группы по выдвижению кандидатов в президенты Абхазии.

Одна группа выдвигает кандидатом в президенты бывшего председателя СГБ и экс-вице-премьера Астамура Тарба, другая – бывшего директора госкомпании «Абхазчай» Астамура Отырба.

По данным на середину дня 28 июня, ЦИК зарегистрировал одну политическую партию и четыре инициативные группы.

27 июня была зарегистрирована инициативная группа по выдвижению кандидатом  в президенты Астамура Какалия.

26 июня были зарегистрированы политическая партия «Акзаара», которая намерена выдвинуть кандидатом в президенты бывшего министра внутренних дел, а ныне советника президента РА по координации деятельности правоохранительных органов Леонида Дзапшба, а также инициативную группу по выдвижению кандидатом Алмаса Джапуа. Депутата Алмаса Джапуа поддерживает общественная организация «Общее дело».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 28 июня 2019 15:08

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