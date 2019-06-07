ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРИЗБИРКОМА РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ

С 26 июня в ЦИКе зарегистрировано четыре инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба и Астамура Тарба, а также политическая партия «Акзаара», которая на своем съезде намерена выдвинуть кандидатуру Леонида Дзапшба.

Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. « Темпы регистрации инициативных групп в ЦИК довольно активные», - заявил сегодня на пресс-конференции председатель ЦИК РА Тамаз Гогия.

Тамаз Гогия представил журналистам секретаря Центризбиркома Ануш Хаджикян, отвечающую за ведение технической документации. Она также будет давать информацию ЦИК без комментариев.

Гогия также сообщил, что по решению Центризбиркома функции пресс-секретаря будет осуществлять член ЦИК Елена Лабахуа.

«Она будет работать с пресс-службами и СМИ, контактировать и предоставлять в пресс-центре ЦИК», - уточнил Тамаз Гогия.

Регистрация кандидатов в президенты РА завершается за 30 дней до дня голосования.

25 июля ЦИК должен завершить регистрацию уже выдвинутых кандидатов.

На вопрос «Абхазия-Информ», будет ли Центризбирком публиковать декларации о доходах, представляемые кандидатами в президенты, как это было на президентских выборах 2014 г., Гогия ответил:

«Напрямую закон не обязывает ЦИК публиковать декларации, но если такое обращение поступит, ЦИК рассмотрит его, так же как в 2014 году. Тогда такое обращение было рассмотрено. …, Полагаю, что если такой вопрос возникнет, после окончания процесса регистрации кандидатов мы его рассмотрим. ЦИК - коллегиальный орган и решение будет принято коллегиально».

Тамаз Гогия также отметил, что кандидатам в президенты не предусмотрена финансовая помощь со стороны государства. «Средства из бюджета выделяют Центризбиркому на организацию и проведение выборов. Эти средства не могут направляться на поддержание их предвыборной компании. Все средства, предусмотренные для организации и проведения выборов, имеют целевое назначение», - сказал он.

На вопрос, может ли один и тот же человек расписаться в подписных листах разных инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, Гогия сказал, что никаких ограничений нет.

"Ограничения нет, любой гражданин может подписаться под подписными листами за того или иного кандидата", - сказал он.

Что касается организации избирательного участка в Турции, то этот вопрос, по словам Гогия, пока остается открытым.

ЦИК представил на пресс-конференции новые сборно-разборные прозрачные избирательные урны (стационарную и выносную).

Гогия попросил не искать никакого подвоха в вопросе приобретения новых урн для голосования. Ввиду того, что производство урн для голосования в Абхазии пока не налажено, ЦИК вынужден был закупить их за ее пределами.

Член Центризбиркома Елена Лабахуа сообщила журналистам о необходимости обязательной регистрации СМИ в ЦИК для освещения выборов президента РА 2019 г.