ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРИЗБИРКОМА РАССКАЗАЛ О ПОДГОТОВКЕ К ПРЕЗИДЕНТСКИМ ВЫБОРАМ
Сухум. 28 июня 2019. Абхазия-Информ. «Темпы регистрации инициативных групп в ЦИК довольно активные», - заявил сегодня на пресс-конференции председатель ЦИК РА Тамаз Гогия.
С 26 июня в ЦИКе зарегистрировано четыре инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Какалия, Астамура Отырба и Астамура Тарба, а также политическая партия «Акзаара», которая на своем съезде намерена выдвинуть кандидатуру Леонида Дзапшба.
Гогия также сообщил, что по решению Центризбиркома функции пресс-секретаря будет осуществлять член ЦИК Елена Лабахуа.
«Она будет работать с пресс-службами и СМИ, контактировать и предоставлять в пресс-центре ЦИК», - уточнил Тамаз Гогия.
Регистрация кандидатов в президенты РА завершается за 30 дней до дня голосования.
25 июля ЦИК должен завершить регистрацию уже выдвинутых кандидатов.
На вопрос «Абхазия-Информ», будет ли Центризбирком публиковать декларации о доходах, представляемые кандидатами в президенты, как это было на президентских выборах 2014 г., Гогия ответил:
«Напрямую закон не обязывает ЦИК публиковать декларации, но если такое обращение поступит, ЦИК рассмотрит его, так же как в 2014 году. Тогда такое обращение было рассмотрено. …, Полагаю, что если такой вопрос возникнет, после окончания процесса регистрации кандидатов мы его рассмотрим. ЦИК - коллегиальный орган и решение будет принято коллегиально».
Тамаз Гогия также отметил, что кандидатам в президенты не предусмотрена финансовая помощь со стороны государства. «Средства из бюджета выделяют Центризбиркому на организацию и проведение выборов. Эти средства не могут направляться на поддержание их предвыборной компании. Все средства, предусмотренные для организации и проведения выборов, имеют целевое назначение», - сказал он.
На вопрос, может ли один и тот же человек расписаться в подписных листах разных инициативных групп по выдвижению кандидатов в президенты, Гогия сказал, что никаких ограничений нет.
"Ограничения нет, любой гражданин может подписаться под подписными листами за того или иного кандидата", - сказал он.
Что касается организации избирательного участка в Турции, то этот вопрос, по словам Гогия, пока остается открытым.
ЦИК представил на пресс-конференции новые сборно-разборные прозрачные избирательные урны (стационарную и выносную).
Гогия попросил не искать никакого подвоха в вопросе приобретения новых урн для голосования. Ввиду того, что производство урн для голосования в Абхазии пока не налажено, ЦИК вынужден был закупить их за ее пределами.
Член Центризбиркома Елена Лабахуа сообщила журналистам о необходимости обязательной регистрации СМИ в ЦИК для освещения выборов президента РА 2019 г.
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