ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЮ БАГАПШУ.

Открытый конкурс проводится Государственной комиссией при Кабинете Министров РА по монументальному искусству.

Также объявлен конкурс на благоустройство площади им. С. В. Багапша в городе Сухум и на лучший проект памятника в городе Очамчыра, перед зданием Администрации района.

Конкурсный проект представляется в следующем объеме:

– аннотация к памятнику, обоснование художественного решения;

– пояснительная записка, содержащая технико-экономические показатели,

материалы, используемые в облицовке и изготовлении памятника;

– ситуационный план, в масштабе 1:500;

– генеральный план в масштабе 1:200, разработанный на топоподоснове ;

– планы в масштабе 1:10 или 1:50;

– разрезы в масштабе 1:10 или 1:50;

– все видовые стороны памятника в масштабе 1:10 или 1:50;

– макет (3D макет, визуализация);

– макет скульптуры в масштабе 1:10 или 1:20;

Конкурсные проекты выполняются в компьютерной графике (растровый файл JPG или PDF, 200 dpi, размер файла не более 20 Mb и передаются по электронной почте полностью скомпанованными и подготовленными для вывода на планшет. Демонстрационный материал представляется на планшетах или плотном картоне в черно-белом или цветном изображении, размером 140 см (высота) и 90 см (ширина) в количестве три штуки.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 июля 2019 года до 1 мая 2020 года.

Заседание госкомиссии при Кабмине по монументальному искусству по определению лучшего конкурсного проекта состоится 29 мая 2020г.

Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанная с конкурсом должны направляться по адресу: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Лакоба, 21, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

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