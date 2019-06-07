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Абхазия Информ

ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЮ БАГАПШУ.

Новости Понедельник, 01 июля 2019 12:25
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ОБЪЯВЛЕН ОТКРЫТЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ВТОРОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ СЕРГЕЮ БАГАПШУ.

Сухум. 1 июля 2019. Абхазия-Информ. Объявлен открытый международный конкурс на лучший проект памятника Второму Президенту Республики Абхазия С.В. Багапш.

Также объявлен конкурс на благоустройство площади им. С. В. Багапша в городе Сухум и на лучший проект памятника в городе Очамчыра, перед зданием Администрации района.

Открытый конкурс проводится Государственной комиссией при Кабинете Министров РА по монументальному искусству.

Конкурсный проект представляется в следующем объеме:

– аннотация к памятнику, обоснование художественного решения;

– пояснительная записка, содержащая технико-экономические показатели,  

   материалы, используемые в облицовке и изготовлении памятника;

– ситуационный план, в масштабе 1:500;

– генеральный план в масштабе 1:200, разработанный на топоподоснове ;

– планы в масштабе 1:10 или 1:50;

– разрезы в масштабе 1:10 или 1:50;

– все видовые стороны памятника в масштабе 1:10 или 1:50;

– макет (3D макет, визуализация);

– макет скульптуры в масштабе 1:10 или 1:20;

Конкурсные проекты выполняются в компьютерной графике (растровый файл JPG или PDF, 200 dpi, размер файла не более 20 Mb и передаются по электронной почте полностью скомпанованными и подготовленными для вывода на планшет. Демонстрационный материал представляется на планшетах или   плотном картоне в черно-белом или цветном изображении, размером 140 см (высота) и 90 см (ширина) в количестве три штуки.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 1 июля 2019 года до 1 мая 2020 года.

Заседание госкомиссии при Кабмине по монументальному искусству по определению лучшего конкурсного проекта состоится   29 мая 2020г.

Все вопросы, проектные предложения, корреспонденция, связанная с конкурсом должны направляться по адресу: 384900, Республика Абхазия, г. Сухум, ул. Лакоба, 21, Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия Республики Абхазия.

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Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 01 июля 2019 12:27

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