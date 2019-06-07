ТЕ ИЗ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ, КТО СДАВАЛ ЭКЗАМЕН ПО АБХАЗСКОМУ ЯЗЫКУ В 2014 ГОДУ, НА ЭТОТ РАЗ СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН НЕ БУДУТ

Как сообщил Sputnik Абхазия член лингвистической комиссии ЦИК Абхазии Алексей Касландзия, это решение связано с тем, что условия проведения и сама процедура экзамена по абхазскому языку для кандидатов в президенты не изменились с выборов 2014 года.

Сухум. 1 июля 2019. Абхазия-Информ . Кандидаты в президенты Абхазии, которые уже сдавали экзамен на знание государственного абхазского языка во время президентской избирательной кампании 2014 года, на этот раз повторно сдавать экзамен не будут.

"Мы поработали над теми требованиями, что были четыре года назад, и сочли возможным оставить их в таком виде, в каком они и были. В таком случае, на наш взгляд, кандидату Аслану Бжания нет смысла повторно сдавать экзамен. Если в условиях экзамена нет никаких изменений, то зачем заставлять человека сдавать его во второй раз. Все кандидаты, которые сдавали экзамен в 2014 году, также не будут сдавать его в этом году. Правила равны для всех", - цитирует Алексея Касландзия Sputnik Абхазия.

Что касается тех из возможных кандидатов в президенты, которые участвовали в президентских выборах 2009 г, им экзамен сдавать придется.

"Так как с тех пор форма и требования к экзамену поменялись. К примеру, в 2009 году кандидат должен был прочитать незнакомый текст, рассказать его, а затем изложить на бумаге. С 2014 года текст, который необходимо изложить письменно, другой. Его дважды зачитывает член лингвистической комиссии. Мы немного повысили требования к кандидатам и, думаю, что их необходимо будет повышать и дальше. Если сейчас мы делаем послабления в вопросах, к примеру, времен глаголов, орфографии, то в будущем этого не будет", - уточнил А. Касландзия.

По словам Касландзия, в комиссии также обсуждается вопрос о сдаче экзамена по абхазскому языку кандидатами на пост вице-президента Абхазии.

"К примеру, если по определенным обстоятельствам, будущий президент не сможет оказаться на месте, то людей, должен будет принимать вице-президент. Если он не знает абхазского, то как будет общаться с абхазоговорящими гражданами? Поэтому мы считаем, что в дальнейшем есть необходимость сдачи экзамена и вице-президентами", – объяснил он.

Лингвистическая комиссия при Центризбиркоме проводит тестирование кандидатов в президенты на предмет свободного владения ими государственным абхазским языком.

Кандидаты в президенты должны свободно читать, писать и изъясняться на абхазском языке. Экзамен проводится в устной и письменной форме по билетной системе и состоит из пересказа предложенного текста или беседы на свободную тему и письменного изложения незнакомого текста.

В состав лингвистической комиссии входят известные языковеды Шота Арстаа, Алексей Касландзия, Лили Хагба, Диана Джинджолия и Батал Хагуш.

Результат тестирования на знание абхазского языка – обязательный документ кандидатов в президенты Абхазии для представления в ЦИК. Его отсутствие или отрицательное заключение лингвистической комиссии может стать поводом для отказа кандидату в регистрации.

Выборы нового президента Абхазии состоятся 25 августа 2019 года.