В ОТНОШЕНИИ ДВУХ ГРАЖДАНОК УКРАИНЫ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В РАСПРОСТРАНЕНИИ НАРКОТИКОВ, ИЗБРАНА МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ
Сухум. 2 июля 2019. Абхазия-Информ. Следственное управление МВД возбудило уголовное дело по факту изъятия свыше 23 грамм наркотического средства "метадон" у двух гражданок Республики Украина, которые под видом туристок прибыли в Абхазию и были задержаны по подозрению в распространении наркотического вещества путем так называемых закладок. Об этом сообщает пресс-служба МВД РА.
Из материалов уголовного дела следует, что гражданка Марчук Мария Андреевна в неустановленное время приобрела на территории России и незаконно ввезла в Абхазию наркотическое средство «метадон» для дальнейшего сбыта. По приезду в Абхазию Мария Марчук по предварительному сговору с Яскевич Анной Игоревной разделили наркотическое средство для дальнейшей реализации путем так называемых «тайных закладок».
В ходе личного досмотра у Марчук и Яскевич оперативники обнаружили и изъяли готовые к реализации свертки с метадоном. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий с участием задержанных свертки с наркотическим средством были обнаружены в местах ранее сделанных "тайных закладок".
М. Марчук вменяется преступление, предусмотренное пунктами «а» и «в» части 3 статьи 224 и пунктом «б» части 3 статьи 2241 УК РА.
В действиях А. Яскевич усматривается признаки преступления, предусмотренного пунктами «а» и «в» части 3 статьи 224 УК РА.
Марчук Мария Андреевна, 1992 года рождения, и Яскевич Анна Игоревна, 1986 года рождения, задержаны вечером 24 июня 2019 года.
Согласно заключению медиков, обе гражданки являются потребителями наркотического вещества и на момент задержания пребывали в состоянии наркотического опьянения "метадоном".
Решением суда г. Сухум в отношении задержаных избрана мера пресечения - арест.
http://mvdra.org/press/9219/
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