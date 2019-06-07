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Абхазия Информ

ЦИК АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ «АМЦАХАРА».

Новости Вторник, 02 июля 2019 13:42
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ЦИК АБХАЗИИ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПАРТИЮ «АМЦАХАРА».

Сухум. 2 июля 2019 г. Абхазия-Информ.  ЦИК Абхазии зарегистрировал политическую партию «Амцахара».

Это уже третья партия, зарегистрированная ЦИКом. Также уже зарегистрированы четыре инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия и Астамура Отырба.

В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.

Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии (а их на сегодняшний день в Абхазии 10 - ред. АИ)), зарегистрированные в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также и группы избирателей.

Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат от политической партии может и не быть членом данной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Для выдвижения кандидата в президенты от группы избирателей требуется, чтобы в его поддержку были собраны не менее 2000, но не более 2500 подписей избирателей независимо от места проживания на территории Абхазии.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 02 июля 2019 13:49

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