Сухум. 2 июля 2019. Абхазия-Информ . Вышла в свет книга «Талант и женственность» (М. Е. Эшба свозь призму воспоминаний). Автор книги старший научный сотрудник отдела искусства Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулия Ольга Войцеховская-Брендель.

Составитель книги Ольга Войцеховская-Брендель собрала высказывания представителей абхазской интеллигенции о жизни и творчестве М.Е. Эшба. «Марина – прекрасная женщина, выдающийся скульптор, смелый человек, общественный деятель, как бы выспренно это ни звучало, настоящий борец за свободу своей любимой абхазской Родины», - говорит автор.

Войцеховская-Брендель - дочь известной сухумской художницы Ольги Брендель (1923 - 1999г.г.), которая дружила с Мариной Эшба на протяжении многих лет.

Но не только это стало причиной, подтолкнувшей автора обратиться к воспоминаниям о Марине Эшба. Почти сразу же после смерти Марины Ефремовны Ольга повстречала на улице Миру Константиновну Хотелашвили-Инал-Ипа. «Мы с ней долго говорили, в том числе и о невосполнимой утрате для Абхазии, о том, что не стало Марины Ефремовны. Тогда-то Мира Константиновна и стала убеждать меня написать о Марине, говорила, что никто не знал ее так близко, как выпало знать мне. Не скрою, слова Миры Константиновны запали мне в душу, и я стала чувствовать необходимость исполнить свой долг перед близким мне человеком. Моя ответственность росла с каждым днем.

Однако чтобы воплотить образ женщины такого масштаба на бумаге, мне нужно было восстановить в памяти год за годом всю мою жизнь рядом с ней, или, точнее, всю жизнь нашей семьи в переплетении с жизнью Марины, ее семьи, сына Володи, сестры Лизы, племянника Виктора и многих других связанных с ней людей», - пишет в предисловии к книге Ольга Войцеховская-Брендель.

В книге опубликован биографический очерк, высказывания представителей абхазской интеллигенции о жизни и творчестве, отзывы современников о М.Е. Эшба, много фотографий.

Автор отмечает, что ее воспоминания и личные впечатления все-таки несут индивидуальную информацию, ранее широкому кругу читателей неизвестную. Ольза Войцеховская-Брендель уверена, что воспоминания о Марине Эшба многим знавшим ее помогут восстановить ее образ в своей памяти, а молодому поколению живущих в Абхазии – познакомиться с большим художником, яркой личностью и прекрасной неординарной женщиной.

Из выступления председателя комиссии по Госпремии Абхазской АССР им. Д.И. Гулиа Баграта Шинкуба при вручении о Марине Эшба диплома и нагрудного знака лауреата в 1984 году:

«Марину Ефремовну Эшба называют поэтессой абхазской скульптуры. Люди, знающие её работы, не могут не согласиться с этой метафорой. Её творчество знают и далеко за пределами Абхазии, даже за пределами нашей Родины. Помню, как я был взволнован, увидев её работу в Варшаве. Знаю, что у Марины Ефремовны большие творческие планы, и желаю их полного осуществления».

«Марина Ефремовна Эшба нашла свою самобытную дорогу в искусстве в начале 50-х годов прошлого века. Путь этот сформировался под влиянием русский классической школы, но имеет и своё лицо. Когда она начала делать в искусстве первые шаги, ей свойственно было максимальное приближение модели к натуре. Потом она долго-долго постигала тайны мастерства. Неустанно работала над многочисленными натурами, с индивидуальными личностями. Изучая их, сама обогащалась, возвышалась духовно, и почерк её шлифовался постепенно, достигая совершенства», - вспоминает о ней искусствовед Боча Аджинджал (Санкт-Петербург).

*** Марина Эшба (1924 - 2002 гг.) - дочь видного государственного деятеля Абхазии, революционера, первого абхазского дипломата Ефрема Эшба. Она родилась 20 июля 1924 г. в Лондоне (Великобритания).

В 1951 г. М. Эшба окончила Московский институт декоративно-прикладного искусства.

В 1951-1959 гг. работала скульптором Московского Союза Советских художников.

С 1959 по 1962 гг. - скульптор Союза художников Абхазии.

С 1962 по 1982 годы была председателем Союза художников Абхазии.

Выставлялась в Абхазии и в разных городах Советского Союза, неоднократно в Москве. Была награждена медалью «За трудовую доблесть» и почетной грамотой Президиума Верховного Совета Абхазской АССР. Она была членом Абхазского Обкома Компартии, депутатом Верховного Совета Абхазской АССР.

М. Эшба - лауреат государственной премии Д. И. Гулиа.

Среди известных работ М. Эшба - памятник своему отцу в Центральном сухумском парке (1973 г.), мемориал погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. в селе Лыхны и др. Эшба также автор памятных настольных медалей советского периода. Это «50-лет Институту экспериментальной патологии и терапии АМН СССР», «150 лет со дня рождения Н.А Некрасова», «Москва строится», «40 лет со дня гибели 26 Бакинских комиссаров», «400 лет добровольного присоединения Черкесии к России», «В память запуска в СССР первого в мире искусственного спутника Земли 4 октября 1957 г.» «40 лет Советским Вооруженным Силам» и других.

М.Е. Эшба была активистом Народного форума «Аидгылара» («Единство»).