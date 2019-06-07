РАУЛЬ ХАДЖИМБА НАГРАДИЛ ДЖАНСЕТ КАЗАНБА ОРДЕНОМ «АХЬДЗ-АПША»
Сухум. 2 июля 2019. Абхазия-Информ. Президент Рауль Хаджимба принял депутата Парламента Сирийской Арабской Республики, руководителя Благотворительного Фонда памяти погибших в военных действиях в Сирии, вдову генерала Уалида Маршана Джансет Казанба.
Глава государства поприветствовал Джансет Казанба:
«Мы очень рады Вашему пребыванию в Абхазии. С большой теплотой вспоминаем наши встречи в Сирии. Для нас встреча с Вами, Вашей семьей была большим событием. Мы гордимся Вами, хорошо знаем работу, которую Вы проводите в Парламенте. Мы видели отношение Ваших коллег к Вам.
Хочу еще раз выразить благодарность за то смелое решение, которое было принято руководством Сирии. Говорю это Вам как представителю органа законодательной власти, который активно работает в направлении наращивания отношений Абхазии и Сирии.
Мы уверены, что народ Сирии выстоит в борьбе и сумеет восстановить экономику страны».
Джансет Казанба поблагодарила Президента:
«Находясь в командировке в городе Сочи, я не могла не приехать в Абхазию. Я не смогла приехать на открытие памятника Уалиду Маршану, и сегодня хочу поблагодарить Вас за память о нем. Как вдова Уалида Маршана, как депутат Парламента Сирии обещаю, что мы будем всегда с Вами работать и поддерживать. Мы надеемся на укрепление связей между Абхазией и Сирией. У меня две Родины, и я буду помогать и Абхазии, и Сирии. Ваш приезд к нам был для нас большим счастьем. У меня есть внуки, и я мечтаю о том, чтобы они вернулись в Абхазию».
Министр по репатриации Беслан Дбар отметил, что визит Джансет Казанба совпал с приездом в Республику Абхазия группы детей из стран проживания абхазской диаспоры:
«Узнав о приезде Джансет Казанба, у здания министерства собралось большое число людей, чтобы встретиться с ней. Поступает множество звонков. Отрадно еще и то, что приезд совпал с еще одним событием. Мы пригласили большую группу детей из стран проживания нашей диаспоры. Около 80 детей находятся в Абхазии. Мы познакомим их с красотами, культурой и бытом Абхазии».
На встрече состоялась и церемония вручения Джансет Казанба ордена «Ахьдз-Апша» третьей степени. Согласно тексту Указа, за вклад в укрепление связей между Республикой Абхазия и Сирийской Арабской Республикой, а также в решение внешнеполитических задач Республики Абхазия Джансет Казанба награждена орденом «Ахьдз-Апша» третьей степени.
http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=10728
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