СУДЕБНЫЕ ОРГАНЫ ПРОДОЛЖАЮТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ СВОИ ФУНКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА

25 июня 2019 года Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия из-за отсутствия кворума не рассмотрел законопроект о внесении изменений в Конституционный закон Республики Абхазия «О судебной власти», предусматривающий перенос вступления в силу положений закона касающихся автоматизированной судебно-информационной системы, а именно электронного формирования состава суда и фиксации судебного заседания с помощью видео-аудио-протоколирования.

Сухум. 3 Июля 2019. Абхазия-Информ . Судебные органы продолжают осуществлять все свои функции за исключением проведения судебных разбирательств. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РА.

В соответствии с законом РА «О судебной власти», с 1 июля 2019 года неприменение аудио- или видеозаписывающего технического средства фиксации судебного заседания влечет за собой недействительность судебного акта.

В соответствии с проектом закона, внесенным Верховным судом, вступление в силу нормы закона, касающейся внедрения автоматизированной судебно-информационной системы, предлагается перенести на 1 июля 2020 года.

«Вывод министра финансов РА, озвученный на сессии Парламента по результатам анализа контрактов, заключенных Верховным судом РА на поставку оборудования, необходимого для внедрения автоматизированной судебно-информационной системы, якобы свидетельствующий о неэффективном использовании бюджетных средств, ввиду того, что рыночная стоимость поставляемого оборудования завышена, ошибочен. Такой вывод министр сделал по результатам мониторинга цен соответствующего оборудования в сети Интерне. Однако взятое министерством за основу оборудование не соответствует по характеристикам оборудованию, на поставку которого заключен контракт, в то время как оборудование, которое должно быть поставлено по контракту, полностью соответствует утвержденному техническому заданию для эффективного и бесперебойного функционирования автоматизированной судебно-информационной системы. Кроме того, заключенный Верховным судом РА контракт включает в себя поставку и установку оборудования, а также обучение персонала судов использованию данной системы», - заявляет ВС РА.

В соответствии с процессуальным законодательством, суды вправе откладывать рассмотрение дел до одного месяца, в течение которого может быть рассмотрен законопроект, внесенный Верховным судом на рассмотрение Парламента РА.