«Верховным судом Республики Абхазия в адрес Министерства финансов РА были направлены контракты с фирмами и индивидуальными предпринимателями на общую сумму порядка 40 млн руб. на проведение мероприятий, связанных с внедрением автоматизированной судебно-информационной системы. Рассмотрев прилагаемые документы, Минфин Абхазии профинансировал расходы на общую сумму порядка 8 млн руб. по контрактам, принятым к финансированию», - сообщает пресс-служба Минфина.

Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ . Верховный суд РА не учел рекомендации Минфина и не представил в министерство дополнительное обоснование стоимости оборудования для внедрения автоматизированной судебно-информационной системы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минфина Ра, распространенной во вторник, 2 июля.

В Минфине считают, что в представленной Верховным судом РА спецификации товаров предлагаемая поставщиками стоимость по отдельным позициям завышена по сравнению со среднерыночной стоимостью. При этом, при проведении сравнительного анализа стоимости приобретаемого оборудования Минфином РА учитывались все технические характеристики, указанные в контрактах.

Минфин также обращает внимание на то, что контракты, по которым имеются замечания относительно стоимости оборудования, содержат в себе только условия поставки и монтажа оборудования. Обучение же сотрудников, как об этом заявляет Верховный суд, по контракту не предусматривается.

В целях эффективного расходования бюджетных средств на приобретение оборудования для залов судебных заседаний Верховному суду следует заключить внешнеэкономический договор с компанией, в котором данное оборудование не будет облагаться российским НДС (20%)», - отмечают в Минфине.

Проанализировав цены, представленные в контрактах, со среднерыночной стоимостью, Минфин пришел к выводу о неэффективности выделения бюджетных средств на финансирование заключенных Верховным судом контрактов.

«Все вышеперечисленные замечания были направлены Минфином в Верховный суд в письменном виде 13 марта и 3 апреля текущего года. По состоянию на сегодняшний день, Верховным судом рекомендации Минфина не были приняты, дополнительных обоснований стоимости контрактов не представлено», - заявляет пресс-служба Минфина РА.

Точка зрения Верховного суда Ра изложена на его официальном сайте суда https://www.vs-ra.org/press-tsentr/newsevent/detail.php?ELEMENT_ID=731