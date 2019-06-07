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Абхазия Информ

НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАФИК ДОСТИГ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В СУТКИ

Новости Среда, 03 июля 2019 11:57
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НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАФИК ДОСТИГ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В СУТКИ

Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ. На границе с Абхазией пассажирский трафик в сутки достиг 40 тысяч человек. Транспортный поток превысил 7,7 тысяч единиц в сутки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Наряду с возрастающими пассажирским и транспортным потоками, увеличивается и количество лиц, которые пытаются пересечь границу незаконно. Только в этом курортном сезоне (с начала мая) пограничники выявили около 500 граждан с недействительными документами, а также более 400 российских и иностранных граждан, которые по различным причинам ограничены в праве на пересечение государственной границы. Среди них – преступники, которые находились как в федеральном, так и в международном розыске, а также лица, возможно причастные к экстремистской деятельности.

"Максимальное время, которое контролёры могут затратить на проверку документов, составляет три минуты на одного человека, в том числе ребенка. При возникновении у пограничника сомнений в действительности документа или его принадлежности предъявителю, сотрудник имеет право провести дополнительный устный опрос, задав уточняющие вопросы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе Погрануправления также напомнили, что согласно российскому законодательству пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Следует учитывать, что в пункте пропуска на российско-абхазской границе наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков наблюдается в утренние часы с 7-00 до 11-00, и в вечерние часы с 18-00 до 22-00. Скорректировать время пересечения российско-абхазской границы поможет интернет-ресурс "Вебкамеры Сочи".

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