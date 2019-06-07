НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАФИК ДОСТИГ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В СУТКИ

Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ. На границе с Абхазией пассажирский трафик в сутки достиг 40 тысяч человек. Транспортный поток превысил 7,7 тысяч единиц в сутки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.

Наряду с возрастающими пассажирским и транспортным потоками, увеличивается и количество лиц, которые пытаются пересечь границу незаконно. Только в этом курортном сезоне (с начала мая) пограничники выявили около 500 граждан с недействительными документами, а также более 400 российских и иностранных граждан, которые по различным причинам ограничены в праве на пересечение государственной границы. Среди них – преступники, которые находились как в федеральном, так и в международном розыске, а также лица, возможно причастные к экстремистской деятельности.