НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ПАССАЖИРСКИЙ ТРАФИК ДОСТИГ 40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В СУТКИ
Сухум. 3 июля 2019. Абхазия-Информ. На границе с Абхазией пассажирский трафик в сутки достиг 40 тысяч человек. Транспортный поток превысил 7,7 тысяч единиц в сутки, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Погрануправления ФСБ РФ по Краснодарскому краю.
Наряду с возрастающими пассажирским и транспортным потоками, увеличивается и количество лиц, которые пытаются пересечь границу незаконно. Только в этом курортном сезоне (с начала мая) пограничники выявили около 500 граждан с недействительными документами, а также более 400 российских и иностранных граждан, которые по различным причинам ограничены в праве на пересечение государственной границы. Среди них – преступники, которые находились как в федеральном, так и в международном розыске, а также лица, возможно причастные к экстремистской деятельности.
В пресс-службе Погрануправления также напомнили, что согласно российскому законодательству пропуск через государственную границу осуществляется только при наличии действительных документов. Следует учитывать, что в пункте пропуска на российско-абхазской границе наибольшая концентрация пассажирского и транспортного потоков наблюдается в утренние часы с 7-00 до 11-00, и в вечерние часы с 18-00 до 22-00. Скорректировать время пересечения российско-абхазской границы поможет интернет-ресурс "Вебкамеры Сочи".
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