УЧАСТНИКИ ЖЕНЕВСКИХ ДИСКУССИЙ ЕДИНОДУШНЫ ВО МНЕНИИ О НЕОБХОДИМОСТИ ПОИСКА НОВЫХ ПОДХОДОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЯ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В состав абхазской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Дауром Кове, входили заместитель председателя СГБ РА Владимир Арлан, а также сотрудники МИД РА, участники Женевских дискуссий Лаша Авидзба, Артур Гагулия, Аляс Асабуа, Джамал Бганба и Мадина Шамба.

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ . 2-3 июля 2019 года в Женеве состоялся 48-ий раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье, в котором приняли участие представители Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Грузии, Российской Федерации и США при сопредседательстве ООН, ОБСЕ и ЕС.

В ходе 48-го раунда Женевских дискуссий участники переговоров продолжили обсуждение вопроса о принятии совместного устного заявления о приверженности сторон к неприменению силы, которое послужило бы важным шагом на пути к подписанию юридически обязывающего соглашения о неприменении силы между Грузией и Абхазией и Грузией и Южной Осетией. К сожалению, в очередной раз стороны не сумели согласовать компромиссный вариант текста данного устного заявления, в результате чего было принято решение продолжить работу над текстом заявления на следующем раунде международных Женевских дискуссий.

Во время обсуждения ситуации на границах Абхазии, Грузии и Южной Осетии большинство участников встречи выразили озабоченность в связи с введением временного ограничения на пересечение государственной границы Республики Абхазия с Грузией по реке Ингур, а также призвали абхазскую сторону снять данные ограничения в самое ближайшее время.

В свою очередь, представители Республики Абазия заявили, что решение о введении временного ограничения на пересечение государственной границы по реке Ингур связано с проходящими в Грузии массовыми акциями провокационного характера. Было также подчёркнуто, что данное решение носит временный характер.

Вместе с тем, все участники, за исключением грузинских представителей, сошлись в оценке, что ситуация в приграничных районах остается стабильной и спокойной.

Абхазская сторона призвала участников встречи обратить серьезное внимание на высказывание депутата парламента Грузии Акакия Бобохидзе, который во время заседания 26-ой сессии Межпарламентской Ассамблеи Православия с трибуны парламента Грузии по сути признался в совершенных им убийствах на территории Абхазии. Представители Абхазии сообщили и о том, что военная прокуратура РА проводит расследование по данному заявлению.

Абхазская сторона также призвала представителей Грузии создать специальную комиссию для расследования факта участия Акакия Бобохидзе в грузино-абхазском конфликте 1992-1993 годов и совершения им преступлении на территории Абхазии.

Особое внимание в повестке дня было уделено вопросу возобновления Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в г. Гал. Абхазская сторона в очередной раз заявила о своей приверженности в возобновлении работы данного формата, исключительно после выполнения грузинской стороной выдвинутых перед ней требований.

Представители Абхазии, Южной Осетии и России вновь выразили беспокойство в связи с усиливающейся активностью НАТО в Грузии, что представляет серьезную угрозу безопасности в регионе.

Во второй рабочей группе участники обсудили ряд гуманитарных задач, в том числе в сфере экологической безопасности, сохранения культурного наследия, поиска пропавших без вести, образования.

В ходе раунда все участники встречи выразили общее мнение о необходимости создания новых подходов для повышения эффективности и продвижения работы Женевских дискуссий.

Проведение следующего 49-го раунда Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на 8-9 октября 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Абхазии.

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