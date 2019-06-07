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Абхазия Информ

ГРИГОРИЙ КАРАСИН: ЖЕНЕВСКИМ ДИСКУССИЯМ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Новости Четверг, 04 июля 2019 10:49
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ГРИГОРИЙ КАРАСИН: ЖЕНЕВСКИМ ДИСКУССИЯМ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Женевским дискуссиям по Закавказью не может быть альтернативы, только наращивание вооружений и война, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда переговоров.

"У нас нет никаких альтернатив: это единственный формат, в котором встречаются представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Нет других форматов. Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю, но Женевские дискуссии - лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе", - цитирует Карасина РИА Новости.

Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание юридически обязывающего документа о неприменении силы между Грузией и Абхазией и между Грузией и Южной Осетией. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать соглашение, но Грузия, не признающая независимость РА И РЮО, настаивает, на том, что именно Россия должна взять на себя обязательство о неприменении силы и подписать соответствующее соглашение с Грузией. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2019 10:51

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