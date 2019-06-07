ГРИГОРИЙ КАРАСИН: ЖЕНЕВСКИМ ДИСКУССИЯМ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Женевским дискуссиям по Закавказью не может быть альтернативы, только наращивание вооружений и война, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда переговоров.

"У нас нет никаких альтернатив: это единственный формат, в котором встречаются представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Нет других форматов. Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю, но Женевские дискуссии - лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе", - цитирует Карасина РИА Новости.