 

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

МИД РОССИИ СЧИТАЕТ ОПАСНЫМ ПРОТАЛКИВАТЬ ТЕЗИС ОБ УСКОРЕННОМ ПРИНЯТИИ ГРУЗИИ В НАТО

Новости Четверг, 04 июля 2019 10:57
Оцените материал
(0 голосов)
МИД РОССИИ СЧИТАЕТ ОПАСНЫМ ПРОТАЛКИВАТЬ ТЕЗИС ОБ УСКОРЕННОМ ПРИНЯТИИ ГРУЗИИ В НАТО

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Россия считает опасным тезис об ускоренном принятии Грузии в НАТО в преддверии саммита альянса в Лондоне. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС заявил статс-секретарь, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин по итогам очередного раунда Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.

"С российской стороны подчеркнута опасность в преддверии саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса", - цитирует Карасина ТАСС.

Он также подчеркнул, что отдельной темой встречи стала возрастающая в регионе Южного Кавказа активность США и НАТО, которые проводят там масштабные военные учения.

При этом, по словам Карасина, ситуация на границе Грузии, Абхазии и Южной Осетии в целом признана спокойной. "Об этом убедительно свидетельствует статистика, которую предоставила пограничная служба России. Абхазские представители - министр иностранных дел Даур Кове и заместитель главы службы госбезопасности Абхазии Владимир Арлан - информировали о причинах временных ограничений на пункте пропуска через реку Ингур", - сообщил замглавы МИД РФ.

Карасин добавил, что была приведена "очень яркая и убедительная статистика" резкого падения уровня преступности в Абхазии после признания РФ ее суверенитета. "[Полпред президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования] Мурат Джиоев и Даур Кове информировали участников о социально-экономическом развитии республик, ситуации в области образования, культуры. Все это делается при непосредственной помощи России, налицо результаты, несмотря на фактическую блокаду со стороны Грузии", - сказал высокопоставленный дипломат.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2019 11:00

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ГРИГОРИЙ КАРАСИН: ЖЕНЕВСКИМ ДИСКУССИЯМ ПО ЗАКАВКАЗЬЮ НЕТ АЛЬТЕРНАТИВЫ РУСДРАМ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «ТОЛСТОЙ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.