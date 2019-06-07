РУСДРАМ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «ТОЛСТОЙ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Международный театральный фестиваль "Толстой", на котором с 4 по 7 июля будут представлены постановки из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая, в четвертый раз пройдет в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и на других площадках Тулы.

"Наш фестиваль с полным правом можно назвать событием года в Ясной Поляне. В этом году мы соединили в программе мероприятия для аудитории разных возрастов - спектакли, прогулки, квесты, сеансы рисования, творческие встречи. Теперь на фестиваль можно приехать всей семьей, и мы рады, что он становится семейным событием, пространством для общения детей и родителей", - сказала ТАСС директор музея Екатерина Толстая.