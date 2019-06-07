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Абхазия Информ

РУСДРАМ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «ТОЛСТОЙ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

Новости Четверг, 04 июля 2019 11:05
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РУСДРАМ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «ТОЛСТОЙ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ

 

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Международный театральный фестиваль "Толстой", на котором с 4 по 7 июля будут представлены постановки из России, Абхазии, Болгарии, Латвии и Китая, в четвертый раз пройдет в музее-усадьбе Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" и на других площадках Тулы.

"Наш фестиваль с полным правом можно назвать событием года в Ясной Поляне. В этом году мы соединили в программе мероприятия для аудитории разных возрастов - спектакли, прогулки, квесты, сеансы рисования, творческие встречи. Теперь на фестиваль можно приехать всей семьей, и мы рады, что он становится семейным событием, пространством для общения детей и родителей", - сказала ТАСС директор музея Екатерина Толстая.

Среди постановок 2019 года - три версии "Анны Карениной".

В рамках фестиваля состоятся показы спектакля "Хаджи-Мурат" Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера из Сухума и постановка "Дьявол" Краснодарского молодежного театра. Среди представлений для детской аудитории - квест режиссера Александры Ловянниковой по "Войне и миру", спектакль "Гусенок" Тульского театра кукол и саунд-драма "Детство" режиссера Алексея Размахова.

 Впервые "Толстой Weekend" прошел в 2016 году. Идея фестиваля принадлежит губернатору Тульской области Алексею Дюмину. В 2017 году фестиваль приобрел международный статус. Он входит в топ-200 лучших событий 2019 года Национального календаря событий и включен в план Года театра России.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2019 11:08

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