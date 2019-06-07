5 ИЮЛЯ РУСДРАМ ОТПРАВИТСЯ НА ГАСТРОЛИ В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

Сухус. 4 июля 2019. Абхазия-Информ . Труппа Русского драматического театра отправится в пятницу 5 июля на гастроли в Тульскую область для участия в фестивале "Толстой" в Ясной поляне.

"Ажиотаж вокруг спектакля огромный. Билеты на наш спектакль были проданы через час после того, как поступили в продажу. Я знаю, что огромное количество людей не сможет попасть на представление. Факт того, что театр едет на такой фестиваль – это показатель наших возможностей и того, что наше искусство востребовано не только в Абхазии, но и за ее пределами. Наш продукт конкурентоспособен, а это показатель качества," – цитирует Ираклия Хинтба Soutnik Абхазия.

По словам гендиректора театра, труппа очень тщательно готовится к предстоящим гастролям. ,

Фестиваль "Толстой" ежегодно проводится в Ясной Поляне с 2016 года. В течение нескольких дней известные произведения Льва Толстого интерпретируются в театральных пьесах, музыкальных концертах, литературных чтениях, выставках, кинокартинах, лекциях.

Гастроли Государственного Русского драматического театра имени Фазиля Искандера в Ясной Поляне проходят при финансовой поддержке Министерства культуры России.