 

Календарь событий

« Июль 2019 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

5 ИЮЛЯ РУСДРАМ ОТПРАВИТСЯ НА ГАСТРОЛИ В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

Новости Четверг, 04 июля 2019 11:18
Оцените материал
(0 голосов)
5 ИЮЛЯ РУСДРАМ ОТПРАВИТСЯ НА ГАСТРОЛИ В ТУЛЬСКУЮ ОБЛАСТЬ

Сухус. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Труппа Русского драматического театра отправится в пятницу 5 июля на гастроли в Тульскую область для участия в фестивале "Толстой" в Ясной поляне.

В субботу 6 июля театр покажет спектакль "Хаджи-Мурат", ранее отобранный экспертной комиссией фестиваля.

"Ажиотаж вокруг спектакля огромный. Билеты на наш спектакль были проданы через час после того, как поступили в продажу. Я знаю, что огромное количество людей не сможет попасть на представление. Факт того, что театр едет на такой фестиваль – это показатель наших возможностей и того, что наше искусство востребовано не только в Абхазии, но и за ее пределами. Наш продукт конкурентоспособен, а это показатель качества," – цитирует Ираклия Хинтба Soutnik Абхазия.

По словам гендиректора театра, труппа очень тщательно готовится к предстоящим гастролям. ,

Фестиваль "Толстой" ежегодно проводится в Ясной Поляне с 2016 года. В течение нескольких дней известные произведения Льва Толстого интерпретируются в театральных пьесах, музыкальных концертах, литературных чтениях, выставках, кинокартинах, лекциях.

Гастроли Государственного Русского драматического театра имени Фазиля Искандера в Ясной Поляне проходят при финансовой поддержке Министерства культуры России.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2019 11:25

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « РУСДРАМ УЧАСТВУЕТ В ФЕСТИВАЛЕ «ТОЛСТОЙ» В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.