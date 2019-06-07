КОНСТАНТИН ТУЖБА: НАША ЗАДАЧА - ВОСПИТАТЬ АБХАЗСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШАХМАТИСТОВ

• первый турнир «Гудаута опен 2019» будет проходить в г. Гудаута с 22 по 31 июля;

• второй турнир «Сухумопен 2019» состоится в столице с 1 по 10 августа;

• третий турнир «Гагра опен 2019» будет проходить в г. Гагра с 11 по 20 августа.

Все три турнира проводятся по правилам ФИДЕ, швейцарской системе в 9 туров при компьютерной жеребьёвке.

Что касается контроля времени, каждому участнику на партию отводится 90 минут с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Для детей в возрасте от 9 до 12 лет и детей до 8 лет (2011 год рождения и младше) проводятся отдельные турниры.

«Мы ни разу за шестнадцать лет не нарушили порядок проведения турнирова. В этом году 22 июля - день заезда, а уже на следующий день 23 июля начнется первый турнир в Гудауте. Официальное открытие состоится 2 августа в Сухуме в зале спортивной школе №1 (Проспекту Аиаиира, 31). Мы приглашаем представителей спортивной элиты Абхазии, общественных деятелей, прессу. Мы хотим, чтобы гости нашего турнира познакомились с деталями нашей жизни в Абхазии. Атмосфера во время турниров всегда у нас очень доброжелательная и дружественная», - сказал «Абхазия-Информ» президент Федерации шахмат Абхазии и создатель фестиваля «Абхазия ОПЕН» Константин Тужба.

В этом году организаторы ожидают до 500 человек.

Президент федерации шахмат отметил, что он ежедневно получает новые заявки на участие по электронной почте. Из Татарстана уже 12 участников завили о своем приезде.

По словам К. Тужба, в турнире обычно участвуют профессиональные шахматисты со всей России, но в этом году "звездных" шахматистов скорее не будет. Есть заявки из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и других городов России.

Основная причина отсутствия «звезд» шахматного мира - низкий призовой фонд.

Сам призовой фонд формируется за счет финансовой поддержки Государственного комитета по спорту РА и Управления по делам молодежи и спорта Администрации г. Сухум.

«Вся смета шахматного фестиваля составляет 400 тысяч рублей. Был бы таким призовой фонд, тогда и было бы больше звездных шахматистов. Раньше было больше титулованных участников, сейчас стало меньше», - с сожалением констатировал Тужба.

Вторая причина, которая влияет на приезд в Абхазию маститых шахматистов, это проведение в соседней Грузии различных международных турниров. «Более того, всех, кто участвовал в турнирах в Абхазии «берут на карандаш» в Грузии. Есть опасения по поводу того, что участникам абхазских турниров могут просто перекрыть дорогу на другие международные соревнования. Это также повлияло. Однако мы не опускаем руки», - подчеркнул Тужба.

Сложившаяся ситуация, по мнению Константина Тужба, подтягивает абхазских спортсменов и повышает шансы местных шахматистов. Федерация шахмат Абхазии будет и дальше продолжать свою деятельность по развитию шахматного спорта в республике и воспитанию гроссмейстеров, достойно представляющих страну.

Тужба рассказал о талантливом абхазском гроссмейстере Тристане Кварацхелия, которому всего 12 лет. Тужба считает, что такому перспективному шахматисту необходима финансовая поддержка государства в виде стипендии.

За 16 лет фестиваль «Абхазия ОПЕН» приобрел значительный авторитет и популярность среди шахматистов. В разные годы в Абхазию приезжали чемпионы Росии. Среди них Дмитрий Андрейкин, который участвовал в фестивале «Абхазия Опен 2009».

Д. Андрейкин - чемпион России среди юношей до 14 лет (2001) и среди юниоров до 20 лет (2009-2010). Многократный призёр крупных международных турниров, Чемпион мира среди юниоров (2010). Его рейтинг на январь 2017 года — 2736 (24-ое место в мире, 6-ое в России). На сентябрь 2016 года он является 25-ым в рейтинге ФИДЕ. Один из лучших гроссмейстеров мира МагнусКарлсен в своём интервью назвал Андрейкина в перспективе самым опасным своим противником.

Борис Савченко — российский шахматист, гроссмейстер (2007). Савченко несколько раз становился победителем турнира «СухумОпен». Он входит в мировую 30-ку шахматистов.

«Конечно, для Абхазии очень важно, если в наших турнирах будут участвовать именитые гроссмейстеры, но наша главная задача - воспитать местных профессиональных шахматистов и развивать детей в этом одном из самых увлекательных видов спорта, вырабатывающем навыки самостоятельного логического мышления», - подчеркнул Константин Тужба.