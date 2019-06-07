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Абхазия Информ

ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАУЛЯ ХАДЖИМБА

Новости Четверг, 04 июля 2019 12:30
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ЦИК ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ ПО ВЫДВИЖЕНИЮ КАНДИДАТОМ В ПРЕЗИДЕНТЫ РАУЛЯ ХАДЖИМБА

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. Центризбирком Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению кандидатом в президенты действующего президента Рауля Хаджимба.

Это уже восьмая инициативная группа по выдвижению кандидата в президенты. 

Ранее были зарегистрированы инициативные группы граждан по выдвижению кандидатами в президенты Алмаса Джапуа, Астамура Тарба, Астамура Какалия, Астамура Отырба, Шамиля Адзынба, Артура Анкваба и Олега Аршба. Центризбикомом также зарегистрированы три политические партии - «Акзаара», «Единая Абхазия» и «Амцахара».

В соответствии с избирательным законодательством, выдвижение кандидатов в президенты Республики Абхазия начинается за 60 и заканчивается за 40 дней до дня выборов - с 26 июня по 16 июля 2019 г.

Право выдвижения кандидатов в президенты имеют политические партии (а их на сегодняшний день в Абхазии 10 - ред. АИ)), зарегистрированные в Минюсте РА не позднее, чем за 5 месяцев до истечения срока полномочий действующего Президента Республики Абхазия, а также и группы избирателей.

Политические партии обязаны пройти регистрацию в Центральной избирательной комиссии РА.

Политическая партия вправе выдвинуть только одного кандидата. Кандидат от политической партии может и не быть членом данной политической партии.

Решение о выдвижении кандидата в президенты принимается политической партией тайным голосованием, если съезд (конференция) не примет иного решения.

При выдвижении кандидата в президенты от группы избирателей необходимо создание инициативной группы избирателей в количестве не менее 10 человек. Инициативная группа избирателей проходит регистрацию в Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия.

Избиратель может входить только в одну инициативную группу избирателей.

Выборы президента РА состоятся 25 августа 2019 г.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Четверг, 04 июля 2019 12:46
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