ПОДГОТОВЛЕНЫ ПРОЕКТЫ НОВЫХ ДОГОВОРОВ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ АБХАЗСКИХ И РОССИЙСКИХ МЕДИКОВ.

В ходе посещения Федерального клинического центра высоких медицинских технологий ФМБА России Тамаз Цахнакия осмотрел условия и возможности учреждения, где оказывается весь спектр специализированной высокотехнологичной медпомощи, в том числе в области кардиохирургии. На базе именно этого центра уже получили соответствующую помощь более 100 пациентов, выявленных в ходе диспансеризации в Абхазии. Как известно, первым этапом всеобщей диспансеризации в Абхазии в 2019 году стало обследование в течение двух месяцев более 13 тысяч взрослых и детей. Было выявлено более 400 пациентов, нуждающихся в оказании им специализированной медицинской помощи.

Сухум. 4 июля 2019. Абхазия-Информ. С 27 июня по 1 июля 2019 года министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия находился с рабочим визитом в Москве. В столице РФ состоялся ряд важных встреч в Минздраве и медицинских центрах России.

Как отметил Тамаз Цахнакия, второй этап диспансеризации будет доведен до конца, все оставшиеся пациенты обязательно получат необходимую медицинскую помощь.

В Москве также состоялась рабочая встреча в Министерстве здравоохранения РФ. Российская и абхазская стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в частности, оказания высокотехнологичной медицинской помощи в рамках межправительственного соглашения от 2013 года о сотрудничестве в области оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медпомощи, включая лекарственное обеспечение, лицам с двойным гражданством. Эта категория высокотехнологичной медпомощи выходит за рамки ОМС, и, как отмечалось на встрече, Минздрав России и впредь будет выделять на неё соответствующие квоты.

Стороны обсудили ход реализации соглашения по ОМС и констатировали, что документ работает сегодня в полном объеме, больным оказывается специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь, не только в Краснодарском крае, но в других регионах России, прежде всего в Москве.

Обсуждался и вопрос подготовки межправительственного соглашения по открытию кардиохирургического отделения при Республиканской больнице в Сухуме как филиала одного из российских федеральных клинических центров и подготовке строительства в Абхазии специализированного медицинского центра, который будет ориентирован на оказание высокотехнологичной медпомощи прежде всего сердечно-сосудистым больным. На данный момент с российской стороной найдено взаимопонимание по всем пунктам будущего документа, есть договоренность о том, что в течение месяца проект будущего соглашения будет представлен на рассмотрение обеих сторон. В этот проект также включен пункт о лицензировании медицинской деятельности, который до принятия иного соглашения о взаимном признании лицензий, будет работать в качестве основного нормативного акта, регулирующего данный вопрос.

По итогам встречи Тамаза Цахнакия с ректором Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования (РМАПО) Дмитрием Сычевым достигнуты договоренности, предусматривающие продолжение выездных сертификационных циклов российских врачей по повышению квалификации в этом и следующем году, а также взаимного признания удостоверения интерна Минздрава Абхазии. Кроме того, в развитие первого (образовательного) договора с РМАПО готовится соглашение о научно-практическом сотрудничестве, которое будет включать в себя реализацию совместных научных проектов, проведение научно-практических конференций и семинаров в Абхазии с участием ведущих ученых-медиков по актуальным вопросам медицинской науки и практики.

Также в Минздраве России были обсуждены технические детали вопроса погашения задолженностей медицинских учреждений республики перед российскими клиниками.

«Вопрос уже решен в рамках работы российско-абхазской межправительственной комиссии, соглашение подписано, сейчас обе стороны подтвердят участие ещё нескольких медучреждений, перед которыми есть задолженность, и в течение самого ближайшего времени все будет окончательно урегулировано», - отмечает Тамаз Цахнакия.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РА.