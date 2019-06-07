РАУЛЬ ХАДЖИМБА СОВЕРШИЛ РАБОЧУЮ ПОЕЗДКУ В ОЧАМЧЫРСКИЙ РАЙОН И ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН ХОДОМ РЕМОНТНЫХ РАБОТ

В Очамчыре состоялась передача району десяти автобусов, приобретенных за счет средств Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию. Пять автобусов будут курсировать по междугороднему маршруту «Псоу – Очамчыра», один автобус – по городу Очамчыра, три школьных автобуса отправятся в села Кындыг, Джгярда и Члоу, еще один школьный автобус останется в городе.

«В районе 29 школ и было всего 16 автобусов. Один новый автобус оставили в городе, так как здесь работают четыре школы, включая спортивную. По одному автобусу отдали в села Кындыг, Джгярда и Члоу. Мы нуждались в новых транспортных средства и хотим поблагодарить правительство Абхазии за предоставленный транспорт». - сказал заместитель главы Администрации Очамчырского района Славик Кучуберия.

Министр образования и науки Адгур Какоба отметил важное значение пополнения автопарка общеобразовательных учреждений:

«Сегодня автопарк общеобразовательных учреждений нашей страны пополнился четырьмя новыми автобусами, которые будут распределены по школам Очамчырского района, где детям и учителям было сложнее всего добираться до школ. Эти автобусы крайне важны для нас. Ожидается еще одна партия новых транспортных средств, чтобы мы смогли решить проблему и в других районах».

Глава администрации села Члоу Беслан Сангулия отметил, что новый транспорт станет большой поддержкой для села: «На самом деле, ситуация была тяжелая, одного автобуса просто не хватало нашему селу. С двумя автобусами у нас уже не будет никаких проблем».

Глава государства также присутствовал на церемонии открытия здания отдела ЗАГС в г. Очамчыра. Ремонтные работы в здании осуществлены за счет средств республиканского бюджета.

«Это очень значимое событие, в первую очередь, для жителей района. Сегодня отдел ЗАГС располагается в просторном помещении. Есть специальное помещение для хранения архива, есть зал для торжественных церемоний бракосочетания», - сказала на церемонии открытия министр юстиции Марина Пилия.

Президент Рауль Хаджимба также проинспектировал строительство детского сада в Очамчыре и общеобразовательной школы в селе Тхина.

«Строительство данного объекта началось во втором полугодии 2017 года, сроки сдачи – конец 2019 года. Основные работы уже сделаны, сейчас занимаемся отделкой, устанавливаем внутренние межкомнатные двери, на днях будет устанавливаться сантехника. Осталось постелить полы, покрасить стены. Надо завершить благоустройство территории. Оборудование в детском саду соответствует современным стандартам», - проинформировал главу государства на месте строительства детского сада гендиректор госкомпании «Апсныргылара» Темур Ткебучава.

Директор строительной фирмы «Вефа-строй» Лаша Бутба сообщил о том, что работы на территории школы в Тхине будут завершены к первому сентября.

«Строительство началось два года назад, сдача объекта планируется в сентябре этого года. Мы укладываемся в график. Нужно положить полы, и останутся мелкие недоработки, с которыми мы справимся к сентябрю. Школа рассчитана на 120 учеников, в среднем в классах планируется разместить 15-20 человек. Есть 13 классных помещений, включая лабораторию, кабинеты химии и физики, спортзал, столовая. В школе будет все необходимое и по всем стандартам современных школ», сказал Бутба.

Подводя итоги рабочей поездки, Рауль Хаджимба сказал: «Работы идут к завершению. К 1 сентября эти объекты должны быть сданы, чтобы дети смогли прийти в новую школу и детсад. Что касается ремонта здания отдела ЗАГСа, это событие важное для района. Долгое время все мероприятия, связанные с работой ЗАГСа, проводились в помещениях Администрации Очамчырского района. Сегодня есть новое, красивое здание. Судя по словам работников Минюста, это одно из лучших помещений органов ЗАГС. Теперь остается только надеяться, что люди будут приходить в этот ЗАГС не разводиться, а сочетаться браком. Это важно для нашей страны, для демографической ситуации. Школы и ЗАГСы свидетельствуют о том, что государство старается решать эти задачи».

http://presidentofabkhazia.org/about/info/news/?ELEMENT_ID=10735